El alcalde recibe a la nueva junta de Gobierno del centro de participación activa para personas mayores Santa Ana

El alcalde de Chiclana, José María Román, y la portavoz del Gobierno, Cándida Verdier, recibieron a la nueva junta de Participación y Gobierno del Centro Municipal de Participación Activa para Personas Mayores Santa Ana, encabezada por su presidente Francisco Ramos y que fue elegida durante la asamblea extraordinaria celebrada este pasado mes de marzo.

Durante el encuentro, los representantes municipales y de la junta de Gobierno del CMPAM Santa Ana abordaron los distintos asuntos de interés de los socios del centro, que la nueva directiva prevé para los próximos años, entre ellas, las actividades destinadas al envejecimiento activo de las personas usuarias del centro municipal.

“Creo que no me equivoco si catalogo a la Asociación de Mayores de Santa Ana como una de las más activas de la ciudad, con muchas actividades que programan para conseguir un envejecimiento activo de los socios”, expresó el alcalde, quien resaltó “la alta actividad, con un ambiente magnífico entre ellos”. “El presidente no sabía si continuar o no, pero yo me alegro muchísimo de que estemos aquí con esta directiva, que tiene muchas cosas por hacer para llevar la felicidad a muchas casas y que la gente se sienta acompañada y con amistades”, incidió.

Por su parte, Francisco Ramos recordó que “hace justo cuatro años el alcalde nos recibió tras ser elegida la junta directiva y hoy hemos salido reelegidos, entre otras cosas, porque nadie se presenta”. “Casi nos hemos visto obligados a continuar, pero para eso estamos, por lo que prometemos lucha y trabajo en los próximos años siempre en beneficio de nuestros socios”, expresó.

Hay que resaltar que, además de Francisco Ramos como presidente, la junta de Participación y Gobierno del Centro Municipal de Participación Activa Santa Ana está formada por Francisca Fernández (vicepresidenta), Manuel Ramos (secretario), José Aragón (tesorero), Manuel Conejero (adjunto a secretaría), así como Ana Gómez y Manolo Romero (vocales).