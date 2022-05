Femca reclama reformas en la formación de los futuros trabajadores

El presidente de la Federación de Empresas del Metal de Cádiz (Femca), Diego Chaves, reclamó este miércoles, en la celebración de la asamblea general, que las administraciones que tienen competencias en formación y capacitación “pongan a las empresas en el centro de sus decisiones y formen a los jóvenes en las materias y contenidos que necesitamos para mantener nuestra actividad. "Decisiones alineadas con nosotros y ajustadas a lo que necesitamos van a permitirnos ser más competitivos, y a los demandantes de empleo un futuro mucho más prometedor. Es, en lo económico y en lo social, la decisión más acertada”, apuntó.

Ante el plenario de la federación empresarial, celebrada en las instalaciones de Navantia Training Centre (NTC), en San Fernando, Diego Chaves señaló que “las empresas, debemos también cambiar nuestro perfil, tender a más tecnología, con herramientas que faciliten el paso hacia la digitalización de los procesos. En eso tendremos que contar con el apoyo de las administraciones, pero también con el convencimiento de todos los que estamos aquí”.

El presidente de Femca ha pedido herramientas para acabar con la competencia desleal y la economía ilegal. “El sector del taller de automoción lo viene sufriendo históricamente, pero el resto de nuestros sectores representados, tanto en industria como en comercio, están viendo cómo proliferan continuamente actividades económicas, me niego a llamarlas empresas, que no cumplen con la normativa, que no respetan la sostenibilidad, que no contratan sus trabajadores de acuerdo con la normativa. El sector de la climatización, de la fontanería, del mantenimiento o de la carpintería metálica están siendo amenazados de una manera cada vez más seria y crítica”, añadió.

Chaves insistió ante las industrias tractoras “que nos tengan considerados como compañeros de viaje y como entidades colaboradoras, para que seamos cada vez más competitivos y podamos ofrecerles los servicios de una manera más eficaz, eficiente y económica. Cuéntennos que necesitan hoy, hacia dónde van sus inversiones de futuro y cuáles son los objetivos que se marcan para poder alinearnos con ustedes y hacer de nuestra provincia un hub de progreso y de empleo industrial”.

La asamblea de Femca dio el visto bueno a su memoria técnica y la liquidación presupuestaria, así como a las nuevas previsiones para 2022. La clausura corrió a cargo del presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, asistiendo como invitados el director de Navantia en la Bahía de Cádiz, José Antonio Rodríguez Poch; el director de la planta CBC de Airbus en El Puerto de Santa María, Jorge Ribera; y la secretaria general de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI), Pilar Cañete, según indicó la patronal en un comunicado.