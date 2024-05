Dolors Montserrat (PP) defiende en Cádiz la reforma de la euroorden para "evitar que los prófugos campen a sus anchas"

Con "Cádiz, cuna de la libertad" como telón de fondo junto al Monumento de las Cortes, la caravana electoral del Partido Popular ha desembarcado este lunes en la capital gaditana con una clara consigna: plantear las elecciones europeas del próximo 9 de junio como un plebiscito (como sucede en todos los comicios) contra Pedro Sánchez. Un enfoque nacional para una convocatoria europea con el que reforzar su principal tema de oposición, que es el rechazo frontal a la Ley de Amnistía, sobre todo en una semana crítica ya que se debe aprobar definitivamente en el Congreso de los Diputados.

La cabeza de lista del PP para las elecciones europeas, Dolors Montserrat, ha comparecido ante los medios de comunicación en un pequeño acto celebrado en la plaza de España para reafirmar, aún más, la posición de los populares ante la aprobación de la Ley de Amnistía. Montserrat no ha apuntado solo a Sánchez, sino que también se ha acordado del actor secundario (aunque también el principal por ser el beneficiario) de esta película, como es Carles Puigdemont. Por ello, entre la pequeña batería de propuestas que ha presentado se encuentra la reforma de la euroorden para "agilizar las detenciones entre países de la Unión Europea y evitar que los prófugos (término que no ha parado de usar para referirse al líder de Junts) de la justicia campen a sus anchas".

Este fue el principal argumento sobre el que pivotó la intervención de Dolors Montserrat, rodeada por la plana mayor del PP en la provincia de Cádiz, con el alcalde de la capital gaditana, Bruno García, a la cabeza. García, en su presentación, sí hizo algo más de hincapié en las necesidades que tiene la ciudad de cara a los comicios europeos, ya que "necesita un impulso, una inversión e ir de la mano de Europa". Ante ello, el primer edil ha destacado que la candidata popular va a "comprometerse con nuestra provincia". Todo esto dentro de "una campaña en la que estamos poniendo sobre la mesa los problemas que afectan de manera sincera a los ciudadanos y también a los gaditanos", mientras que el PSOE que utiliza "el ruido" y "las cortinas de humo".

Pero de vuelta a las propuestas de Dolors Montserrat, estas se han circunscrito al ámbito de los argumentos de oposición, ya que, en primer lugar, se ha centrado en comprometerse a "continuar liderando nuestro Estado de derecho frente a la infame Ley de Amnistía".

La segunda de las recetas que ha propuesto Montserrat para llevar a Europa ha sido "luchar siempre contra las injerencias extranjeras que quieren desestabilizar a la Unión Europea, como es Putin y sus vínculos con Puigdemont".

Tras mencionar en tercer lugar su idea de reformar la euroorden, la candidata del PP para el 9-J ha vuelto al tablero nacional para finalizar su lista de propuestas con la exigencia de la "plena independencia y la neutralidad de nuestras instituciones y de los medios como RTVE, EFE, el CIS o la Fiscalía, que están siendo asaltados por Sánchez" y la protección de "las víctimas y evitar las humillaciones acabando con el enaltecimiento del terrorismo en los homenajes a los etarras".

A partir de ahí, el discurso se Montserrat se ha centrado en una cascada de críticas contra Pedro Sánchez, llegando al culmen con la petición de elecciones generales. "Le exigimos que retire la Ley de Amnistía y que convoque elecciones, ya que el país no puede seguir paralizado ni humillado un día más", ha enfatizado la candidata al Parlamento Europeo.

Una reivindicación que enlaza con la petición del voto a la ciudadanía "para decir "basta" a un Sánchez arrodillado ante un prófugo de la justicia, a un Sánchez que ha entregado la gobernabilidad de España por siete votos a un prófugo de la justicia y, encima, fuera de la UE, en Suiza, y a un Sánchez que ha abandonado por completo a la provincia de Cádiz".

Tras esta única referencia al lugar en donde se encontraba, más allá del preludio para situarse en la ciudad, Montserrat ha profundizado al decir que "la legislatura ha colapsado y a Sánchez solo le quedan cortinas de humo para tapar que no tiene el apoyo de los ciudadanos españoles porque no ganó las elecciones, como tampoco tiene el apoyo de sus socios porque no saca ninguna ley, ya que la única ley que va a sacar en esta legislatura es la infame Ley de Amnistía". "Tiene que asumir de una vez que su tiempo se ha terminado y que no puede arrastrar a toda España a su agonizante ansia de poder", ha aseverado.

Por todo ello, y apelando a la manifestación que el día anterior el PP convocó en Madrid para hacer fuerza ante la aprobación de la Ley de Amnistía (y, de paso, también para la propia campaña), Montserrat ha pedido a toda la ciudadanía que "el 9 de junio aglutine el voto en el PP para defender, como siempre hemos hecho, nuestra Constitución porque nos hace iguales", además de poner "soluciones reales a los problemas reales de todos y cada uno de los españoles".