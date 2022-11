La Diputación y la Asociación Arrabal dan a conocer el papel fundamental de mujeres referentes en todos los ámbitos

La diputada de Igualdad, Carmen Collado, ha intervenido en la jornada celebrada en el Palacio Provincial ‘En positivo. En feminismo: mujeres visibles, activas y políticas’, organizada por la Arrabal AID y patrocinada por la Diputación a través de su convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para el desarrollo de actividades de igualdad por parte de entidades privadas. El ‘encuentro-jornada’ tuvo lugar en el patio cubierto del Palacio Provincial.

Poner a las mujeres en el primer plano, recordar su vital aportación al enriquecimiento de la sociedad, reivindicar su trabajo callado y silenciado y señalar a las mujeres que sirven de ejemplo en todo este proceso de transformación social y conquista de derechos de la ciudadanía, son algunos de los objetivos del encuentro.

De este modo, el programa de la jornada ha propiciado la proyección del vídeo ‘Mujeres referentes de Cádiz’ y la celebración de una mesa redonda posterior, moderada por Amalia Acebo García, técnica de empleo y agente de Igualdad de Arrabal AID. Han intervenido en ella Minerva Montáñez, directora de Arrabal; Cándida Verdier, senadora; Manuela Pérez, de la empresa Dyafora; Isabel García Argüez, de la comparsa We Can do; Carmen Moreno, escritora; y Sara Gallardo, cineasta.

Temas como la dificultad para emprender y conciliar la vida personal, la incorporación de la mujer en el sector servicios, la transformación feminista en la cultura popular, su papel en la cultura y la literatura o la participación activa de la mujer en los medios y el audiovisual, son algunos de los temas abordados en esta jornada. Todo ello ha desembocado en una puesta en común para elaborar el balance de la sesión de trabajo. Cerró la sesión, con una lectura de poemas con las conclusiones de la jornada, Noelia Morgana.

La jornada denuncia que, pese a que la sociedad está conformada en un 50% por mujeres, éstas han sido históricamente colocadas en un plano secundario, y se les han atribuido roles de receptoras, observadoras o destinatarias de la acción de los hombres. Con esta iniciativa se pone en el escaparate a mujeres productoras, pensadoras, creadoras, activas y militantes en todas las áreas y facetas existentes.

