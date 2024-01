Colapso en la Atención primaria en Cádiz: de 7 a 13 días para acceder al médico de cabecera

Con un importante incremento en la provincia de Cádiz de casos de gripe y de covid (algo que ya reconoce el Colegio de Médicos de Cádiz), son pocas las personas que no se hayan visto en la necesidad de pedir una cita para acudir a su médico de cabecera. Y son las mismas personas las que de nuevo se vuelven a encontrar con dificultades para acceder a la atención primaria, algo que se convierte dramático en este situación sanitaria reconocida y cuando aún no ha llegado el pico más elevado una vez terminadas la Navidad y los Reyes.

Los problemas para acceder a algún facultativo que diagnostique, unido al hecho de que en las farmacias hay más restricciones a vender sin recetas medicamentos que antes se podían utilizar con algo más de libertad (el paracetamol de 1 gramo o el ibuprofeno de 600 mg), está llevando a muchos pacientes a acudir a urgencias para recibir atención. En consecuencia, un servicio que está ideado para otras situaciones algo más graves, se encuentran saturadas por usuarios afectados de procesos víricos o catarrales, situaciones que en circunstancias normales se podrían solucionar simplemente con la atención primaria del médico de cabecera.

En Cádiz ciudad, el problema se traduce en un número de días de espera: 7 en el mejor de los casos, 13 en otros. Centros de salud de la capital como San José o El Olivillo no disponen de citas presenciales hasta el 16 y 17 de enero respectivamente; en otros como el de La Laguna y Puerta Tierra, no se dan citas hasta el 19 y el 22 de enero respectivamente.

Las citas telefónicas, una de las medidas implementada con la pandemia de covid y que evitaba los traslados a los centros sanitarios para cuestiones cuya sintomatología se podía explicar sin mayores complicaciones, parece que tampoco se plantean como opción en la actual época de gripe. En el Olivillo, por ejemplo, la primera cita telemática es para el 17 (dentro de 8 días), en La Laguna para el 29,... En Puerta Tierra sí hay posibilidad de elegir una más temprana que la presencial: el día 15.

La situación tampoco mejora mucho más de los límites de Cortadura.

En El Puerto, consultando a usuarios concretos con médicos también específicos, en Santa María del Sur hay citas presenciales para el 16 y telefónica un día antes, para el 15. En el de Federico Rubio, se retrasaría hasta el día 22 tanto la presencial como la telefónica.

En Puerto Real, en el centro Ribera del Muelle la más cercanas es telefónica para el día 24 mientras que usuarios consultados del de Casines no logran citas en ninguno de los dos formatos.

En Chiclana, el centro de Padre Salado da citas para el 15 mientras que en el de Jesús Nazareno son para el 23; en Los Gallos, por contra, ni presencial ni telefónica.

En San Fernando, hay usuarios del centro Rodríguez Arias y para médicos concretos que no pueden obtener citas para este mes de enero aunque sí cuentan con citas administrativas (para renovar recetas por ejemplo) para el día 23. No obstante, este centro cuenta con médico de guardia y con una consulta de acogida, que atiende a pacientes que precisan asistencia pero no tienen cita cercana con su médico de cabecera.