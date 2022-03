Chiclana conmemora los 211 años de la Batalla de Chiclana

Como cada 5 de marzo, Chiclana conmemora el aniversario de la Batalla de Chiclana, una efemérides que este año cumple 211 años. Así pues, el alcalde de Chiclana, José María Román, y el subdelegado de Defensa en la provincia de Cádiz, Ángel Javier Umbría Baspino, han procedido a la tradicional colocación de la corona de laurel en memoria a los caídos, acto que se ha celebrado en la calle La Vega, en la placa conmemorativa de la Batalla. Una vez realizado este homenaje, han visitado la exposición mural ‘Batalla de la Barrosa, 5 de marzo de 1811’, en la Biblioteca Municipal.

El alcalde de Chiclana ha señalado “hoy rendimos, un año más, nuestro más sincero homenaje a los soldados franceses, británicos, alemanes, portugueses y españoles caídos con honor en el campo de la Batalla de Chiclana. Una enconada y cruenta acción bélica de dos fuerzas en la loma del Puerco, los pinares de La Barrosa y Sancti Petri”. “Si bien el objetivo de las tropas aliadas era romper el asedio al que el Ejército Imperial francés tenía sometido a la ciudad de Cádiz, no pudo conseguirse, porque al quedar inconclusa la batalla, no se liberó Cádiz ni la Isla de León. Tampoco Chiclana y los pueblos cercanos que soportaban el oprobio de una terrible ocupación militar extranjera”, ha recordado.

“No obstante, fue un paso hacia la recuperación de la libertad, una libertad que los habitantes de la villa chiclanera aún tardarían en alcanzar 18 largos meses. Por ello, también en este acto, no queremos ni debemos olvidarnos de los sufrimientos padecidos por la sociedad civil de aquel difícil periodo, el más comprometido de nuestra historia moderna del siglo XIX”, ha señalado el alcalde, destacando que “hoy, además de recordar a nuestros descendientes y cuando el pasado esta más vivo que nunca, hemos de hacer mención a los graves acontecimientos bélicos que se están produciendo en Ucrania; acontecimientos que nos hacen ser sumamente solidarios con los que sufren el terrible drama de la guerra, como hace más de doscientos años ocurrió aquí, en nuestro municipio”.

“Hoy estamos frente a tiempo inquietante, ante una guerra que ha usurpado las libertades del pueblo de Ucrania, violando sus derechos e invadiendo sus legítimas fronteras. La historia no se repite, pero ciertos paralelismos nos hacen pensar que tal vez sí. Y nos parece que no hemos aprendido nada del pasado, que lo hemos enterrado sin saber que somos historia y no solo naturaleza; que el conocimiento histórico no nos ayuda a ser más inteligentes, pero sí más sabios; que la paz trae la felicidad a los pueblos. Sin embargo, no debemos caer en el pesimismo y ser conscientes de que la paz es posible, más pronto que tarde, si todos los países de la Unión Europea permanecemos unidos por los fuertes eslabones de la democracia, por el espíritu de sus leyes y la justicia internacional, ante un poder autoritario que pretende desestabilizar el mundo”, ha incidido José María Román, pidiendo que “permanezcamos unidos y comprometidos con el pueblo de Ucrania, con aquellos a los que les han sido arrebatadas la libertad, la armonía de sus gentes y la paz. Así ayudaremos a ganar su libertad, construir su futuro y, al mismo tiempo, el nuestro”.

Por su parte, Ángel Javier Umbría ha agradecido la invitación del alcalde “a este emotivo acto”. “Me siento muy honrado de haber recordado y homenajeado hoy a aquellos que dieron su vida por la patria, en esta tierra de Chiclana, donde tanto se luchó por la libertad de los españoles hace 211 años. Las reales ordenanzas de las Fuerzas Armadas establecen que el homenaje a los héroes que forjaron la tradición militar española, de los que dieron su vida por España, es un deber de gratitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra. Por ello, creo que hoy son aquellos bravos soldados, nuestros antecesores, los verdaderos protagonistas de este acto”, ha destacado.

Actividades con motivo de la Batalla de la Barrosa

Además, en la jornada de mañana sábado se llevará a cabo una visita guiada a la Ruta Napoleónica en el parque de la Batalla, a partir de las 11.00 horas, organizada por la Asociación Pro Fundación Batalla de La Barrosa; mientras que a las 13.00 horas se llevará a cabo un acto conmemorativo en el punto mágico sito en dicho parque público, con la actuación del guitarrista Francisco Jiménez ‘Rampli’.

El domingo 6 de marzo, a partir de las 9.30 horas, se celebrará la segunda edición de la carrera popular Batalla de Chiclana, que se desarrollará en el parque de la Batalla, mientras que el patio de la Biblioteca Municipal García Gutiérrez continúa acogiendo hasta el lunes la exposición del mural ‘Batalla de La Barrosa. 5 de marzo de 1811’.

Por otro lado, con motivo de la efemérides, el Museo de Chiclana alberga del 1 al 25 de marzo la pieza del mes ‘España: el sueño imposible de Napoleón’; mientras que el Atrio del Ayuntamiento alberga la exposición ‘De la guerra a la paz’, del 2 al 25 de marzo.