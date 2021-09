Cádiz es la tercera provincia andaluza con más rupturas matrimoniales

Cádiz es la tercera provincia andaluza con más número de divorcios (802), tan solo por detrás de Sevilla y Málaga, con 1.121 y 1.055 respectivamente. Le siguen Granada (606), Córdoba (424) y Almería (385). Y en las que menos disoluciones matrimoniales hubo fue en Huelva, con 363, y Jaén, con 339.

Las demandas de disolución matrimonial han crecido en el segundo trimestre de este año un 53,5 por ciento en Andalucía, un importante incremento respecto al mismo trimestre del año anterior, el 2020, a causa de la pandemia, que propició las cifras históricamente más bajas, según ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Durante el primer trimestre de este año ya habían aumentado un 15 por ciento en Cádiz, tras el paréntesis de la pandemia.

Aún así, el incremento interanual se produce dentro de una tendencia decreciente. Según los datos recogidos por el servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, el número total de demandas de disolución matrimonial presentadas entre marzo y junio de este año en Andalucía fue de 5.095, un 53,52 por ciento más que en el mismo periodo de 2020.

Puesta en relación con el total de demandas de este tipo presentadas durante el segundo trimestre de 2019 (5.448), la cifra muestra un descenso del 6,5 por ciento. Lo mismo ocurre si se realiza el análisis de cada tipo de demanda por separado: las 2.618 demandas de divorcio consensuado presentadas en el segundo trimestre de 2021 son un 54,8 por ciento más que las presentadas en el mismo trimestre de 2020; y las 2.262 demandas de divorcio no consensuado representan un 51,3 por ciento más.

Por lo que respecta a las demandas de separación, las consensuadas, de las que se han presentado 131, han aumentado un 39,4 por ciento respecto al mismo trimestre de 2020 y las 80 no consensuadas representan un 105,1 por ciento más que las presentadas hace un año. Si se realiza la comparación respecto al segundo trimestre de 2019 se obtienen los siguientes datos: un descenso del 4,4 por ciento para los divorcios consensuados; del 9,3 por ciento para los no consensuados; del 7,6 por ciento para las separaciones consensuadas y del 22,5 por ciento para las no consensuadas.

El número de demandas de nulidad, cuatro, son tres menos que las presentadas en el segundo trimestre de 2020 y uno menos que hace dos años. Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del trimestre con la población a 1 de enero de 2021, se ve que el mayor número de demandas por cada 100.000 habitantes se dio en Canarias, con 69; Islas Baleares y Comunidad Valenciana, con 63,4 y 62,9, respectivamente; Murcia, 61,8; Cantabria, 60,6; Andalucía, 59; y Madrid, 56,9. Todas ellas superan la media nacional, que es de 56,5 por cada 100.000 habitantes. Por el contrario, las tasas más bajas se dieron en Castilla y León, con 43,5; Aragón, con 45,3; y País Vasco, con 46,9.