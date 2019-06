Cádiz es la provincia andaluza donde más aumentó la contratación indefinida a menores de 25 años entre enero y mayo en comparación con el mismo periodo del año pasado. En total, se firmaron un total de 513 contratos fijos, un 16,9% más que en 2018. Es además el tercer mejor registro de toda España tras Guadalajara (+34%) y Cuenca (18%), según un informe elaborado por Randstad a partir de los datos de contratación del Ministerio de Trabajo.

En términos absolutos, Cádiz desciende al quinto puesto en el ránking andaluz. Le superan Málaga (1.490 contratos), Sevilla (1.194), Granada (661), y Almería (555). En el conjunto de Andalucía se han registrado 5.066 contratos fijos a menores de 25 años, lo que supone la segunda mayor cifra de la década, aunque se ha reducido en casi un 5% respecto a 2018.

El estudio de Randstad arranca en 2008, año en el que se registró la mayor cifra de contratación indefinida juvenil en Andalucía, con 9.456 contratos. A continuación, se desplomó hasta los 2.398 en 2013 coincidiendo con el incremento del desempleo por la crisis económica. En ese año tocó fondo y comenzó una senda de crecimiento que ha acabado que se ha roto en 2019, con el descenso respecto al ejercicio anterior.

A nivel nacional, la contratación indefinida realizada con menores de 25 años entre enero y mayo de este año bajó un 7,7% respecto al mismo periodo de 2018. En total, en los cinco primeros meses se efectuaron más de 77.000 contratos fijos a jóvenes menores de 25 años, frente a los 83.590 del mismo periodo de 2018. Pese a ello, se trata de la segunda mayor cifra en los últimos diez años, sólo superada precisamente por la de 2018.

En cuanto a la contratación temporal con menores de 25 años, el estudio de Randstad resalta que ha aumentado más de un 7% hasta mayo, superando los 1,5 millones de contratos, la cifra más alta de los últimos diez años.

"La moderación en el crecimiento indefinido no tiene por qué ser una mala noticia per se, ya que puede venir motivada por la apuesta por la formación de los jóvenes, que les impide combinar sus estudios con una incorporación indefinida, o por una mayor demanda de flexibilidad. Aún es pronto para emitir valoraciones, hasta que no veamos si este cambio de tendencia se mantiene en el tiempo", ha indicado el director de Relaciones Institucionales de Randstad, Luis Pérez.