Cádiz acoge este fin de semana el III Congreso Abolicionista de Andalucía

Durante este fin de semana, Cádiz acogerá el III Congreso organizado por la Plataforma Andaluza de Mujeres Abolicionistas (PAMA). La plataforma se constituye en torno a asociaciones de mujeres que reivindican la abolición de cualquier forma de explotación de las mujeres y la violencia contra éstas, así como de las prácticas culturales que promueven conductas y derechos diferenciados por sexo.

En esta tercera edición, PAMA ha elaborado un programa con académicas, expertas en política internacional, activistas de la lucha por la consecución de las metas de la agenda feminista, escritoras jóvenes, la humorista Patricia Sornosa y mujeres gaditanas de relevancia en la ciudad.

El III Congreso, organizado con el apoyo del área de Igualdad de la Diputación de Cádiz, busca concienciar sobre las problemáticas globales que están configurando un mundo complejo al impulsar transformaciones profundas en la vida cotidiana, cambios que no siempre traen aparejadas consecuencias positivas para el avance de los derechos de las mujeres.

PAMA considera imprescindible analizar cómo están siendo afectadas las mujeres y las niñas por estos cambios en su lento avance hacia la igualdad. Para ello incorpora la reflexión de la doctora y filósofa Alicia Miyares, que afrontará el debate sobre cómo se encuentra en disputa el cuerpo de las mujeres. También Ángeles Álvarez y Luisa Posada, expertas en política nacional e internacional, llevarán a cabo una conversatoria sobre los Avances, estancamientos y retrocesos en la agenda feminista. Se finalizará el tramo de la mañana del sábado con una de las mujeres más influyentes del país Montserrat Boix Delegada de Igualdad de RTVE.

Un clásico del Congreso Andaluz es el espacio dedicado a las mujeres que hacen feminismo desde los medios de comunicación dará apertura la mesa de Mujeres Escritoras junto a Ana Trejo pulido, Carola Lopez Moya, Nuria Gonzalez, la gaditana Thais Gamaza y Mariah Oliver en el marco del sábado por la tarde.

Las mujeres y el enfoque que brinda su participación en el carnaval son aspectos esenciales a tratar en una ciudad como Cádiz. Por ello no podían dejar de asistir Ana Magallanes y Mariki Fernandez.

En esta edición, PAMA hace una apuesta clara por visibilizar la opresión de las mujeres en situación de prositución. Para ello, se realizará un análisis profundo sobre sobre los abusos sexuales en las mujeres y niñas desde la infancia de la mano de la maestra Ana de Miguel Alvarez junto con la agente editorial y experta en el estudio de los abusos sexuales en la infancia, Lina Alvarez. A continuación y ya centrándose en el ámbito de la prostitución, mujeres de gran relevancia como Rocio Mora directora de APRAM junto a Beatriz Sánchez Fiscal de sala de Trata y Extranjeria.

Es imposible hablar de una de las violencias con consecuencias mas trágicas que vivimos las mujeres sin ellas, por ello Camila Ferreira e Irene Corcoles, mujeres supervivientes del sistema prostitucional, relatarán en primera persona su experiencia vital como víctimas de trata y prostitución.

El cierre del III Congreso corre a cargo de la humorista Patricia Sornosa y Marta Ortiz junto a la comparsa We Can Do Carnaval. Además contaremos con la presencia de Susana Sánchez Toro, diputada de Igualdad de la Diputación de Cádiz. Mayte Gonzalez, tenienta alcalde del ayuntamiento de Cádiz y Virginia Martín, concejala de igualdad del ayuntamiento de Cádiz, junto con Natalia Alvarez Dodero concejala del grupo municipal socialista, que estarán presentes en la apertura del encuentro.

Este III Congreso busca busca dar a conocer la reflexión teórica de vanguardia, pero también compartir experiencias exitosas desde la experiencia, para identificar, prevenir, mitigar y responder como sociedad a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos de las mujeres, tanto a nivel autonómico, como nacional e internacional, de la mano de la academia y el activismo.

La cita supone también una oportunidad para ampliar y fortalecer el tejido organizativo entre las mujeres feministas andaluzas, reivindicar el papel de las mujeres en todos los ámbitos de participación social y ayudar a formular propuestas de actuación para las administraciones públicas.