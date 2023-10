Autismo Cádiz: "Muchos abandonan la etapa educativa porque no aguantan el vacío"

En la Asociación Autismo Cádiz apuntan que unos 200 de sus socios están asistendo a educación de atención especial: "Una cosa es que se hable de integración o de inclusión sobre el papel, pero no es sólo que el niño esté escolarizado en un centro ordinario -explica su presidenta, Mayka López-. Va mucho más allá: que el alumno participe en las actividades el colegio, en las relaciones con los compañeros, eso es también importantísimo. Falta mucha formación y mucha información. Los datos que nos manda la Confederación cantan que la mayor parte del profesorado interesado se forma de modo privado, pero no hay una formación estipulada desde la administración".

La responsable tiene la sensación de que, en general, se exige mucho al "alumno con necesidad especial, pero no hay esa contrapartida desde el centro educativo. Por eso sería importantísimo que se les diera una formación específica a los profesores, una guía sobre la que actuar". Parte de la labor de Autismo Cádiz es, de hecho, aportar la información necesaria a los centros que lo solicitan: "Si hay discapacidad intelectual es más complicado, pero normamente los TEA tienen buen niven cognitivo, y lo principal es elaborar un entorno predecible (lo que llaman entornos educativos asequibles) para ellos: que se anticipen las cosas, ayudas visuales, adaptar el temario. Y, fundamental, fomentar el respeto por parte de los compañeros".

"Se da el caso -continúa- de que chicos que han ido avanzando a nivel curricular, luego se sienten solos o están solos en el recreo. Muchos terminan por abandonar la etapa educativa porque no aguantan el vacío". El acoso, sobra decirlo, no siempre implica sangre. Una época especialmente difícil es el paso de Primaria a Secundaria: no sólo porque supone terminar con una serie de referencias a las que los alumnos de espectro autista ya están acostumbrados, sino por la llegada de la adolescencia: sus amigos, muchas veces, están ya "a otras cosas".

Para la presidenta, los recursos humanos resultan "fundamentales" y son insuficientes: "Un orientador especialista en autismo es imposible que se pueda reunir con todos los centros -indica-. El año pasado, mencionamos el caso de una chica y el orientador no tenía conocimiento al respecto. Es imposible que pueda atender a toda la provincia cuando la incidencia del autismo es mayor. El PTIS tampoco tiene ratio adecuada y da muy pocas horas, aunque cada año aumenta". Al final, resume, todo depende de "la buena voluntad del profesor: que no puedes exigir, y que es una lotería".

Y están los casos más tristes, por supuesto, aquellos en los que, por todos estos motivos, el alumno termina abandonando el recorrido académico, "cuando de haber tenido un entorno más favorable habría optado por cualquier ciclo formativo, o por una carrera, lo que supondría una perspectiva de vida completamente diferente, un puesto de trabajo... Hemos de comprender -prosigue- que al conseguir ser independientes, ganan estos chicos, gana la sociedad y gana la administración. Nosotros seguimos apoyando en la orientación por el empleo y demás, pero es desolador que tengamos que ser nosotros".

Respecto a la comparativa entre centros públicos y privados, Mayka López apunta que "depende mucho de la voluntad del centro" y que, a veces, no es tanto cuestión de recursos sino de la ausencia de una "buena optimización de los mismos. Pero, por la experiencia que tenemos, es más fácil encontrar apoyos en los centros públicos". Para la portavoz, no se trata de tener un monitor de apoyo al lado del alumno con autismo. El famoso "monitor sombra": "Muchas veces, es contraproducente, porque estás excluyendo al niño, mientras que muchísimos casos se resolverían con algo de formación y conocimiento previo y ayuda en momentos puntuales".