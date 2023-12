La Asociación Adolescencia Libre de Móviles celebra la medida andaluza

La Asociación Adolescencia Libre de Móviles ha "celebrado" la adopción de medidas que regularán el uso de dispositivos móviles entre en los centros educativos de Cádiz y Andalucía, a partir de una instrucción que se pone en marcha desde hoy, martes, dentro de un plan más amplio destinado a la precención de adicciones entre los menores. Entre los puntos a valorar positivamente, para la plataforma, se encuentra el reconocimiento de que el móvil incide directamente en el "desarrollo e interacción del alumnado", que su uso "condiciona su desarrollo y relaciones" y que "amplifica conductas incívicas" .

Así, según la nueva medida, los teléfonos móviles no podrán utilizarse durante la jornada escolar: es decir, ni en horas lectivas, ni en el recreo ni en actividades extraescolares o complementarias. Dentro de este protocolo habrá, por supuesto, excepciones: que el profesorado lo pida para alguna actividad o que las familias lo justifiquen, por circunstancias personales y acreditadas ante la dirección.

Si el alumnado inclumple estas normas, se podrá retirar el dispositivo, pidiéndole antes que lo apague, que se conservará en el despacho de dirección ys e devolverá a los representantes legales del alumnado. La instrucción también contempla formación específica para docentes sobre seguridad y privacidad digital y la puesta en marcha de marcha de jornadas para familias sobre el uso seguro y responsable de internet, móviles y redes sociales.

La Asociación Libre de Moviles agradece que, desde la administración autonómica, se haya respondido "tan ágilmente a una preocupación de cada vez más familias", poniendo en marcha una misma regulación que aplicar "de forma homogénea" a todos los centros. Es fundamental el hecho de que se "evidencie el impacto negativo que tiene el uso de móviles" en colegios e institutos, y que se considere que la cuestión tiene "envergadura suficiente para asignar a la Inspección la tarea de su vigilancia y asesoramiento".

Paso importante pero no suficiente

Aun así, aunque esta sea una noticia que celebrar y dará "direcriz clara" a los centros que aún no habían implantado medidas, la asociación contempla que es un paso "importante aunque no suficiente para abordar en su integridad el problema social que está suponiendo el uso incontrolado de los dispositivos móviles por parte de la población menor de edad". Dentro de los elementos positivos, la plataforma piensa que esta medida supone un refuerzo para aquellas familias que deciden retrasar la entrega de un móvil: "Total, en la escuela no se puede utilizar". No obstante, la iniciativa considera que la excepción al uso es "demasiado amplia" a efectos prácticos, y que para finalidades educativas existen dispositivos en todos los centros: "Nos preguntamos qué será de los menores sin móvil en aquellas ocasiones excepcionales en que se realice una actividad didáctica con los móviles: ¿no la harán?".

En definitiva, la asociación considera la normativa "un primer paso en un largo camino por recorrer en la protección tecnológica de nuestros menores". Lo idea, sin embargo, sería "la recogida bajo llave de todos los dispositivos móviles a primera hora en cada aula y su entrega al salir del centro escolar y podría matizarse para hacerlo posible. Seguimos convencidos de la conveniencia de dejar los dispositivos completamente fuera de las instalaciones educativas, pues su presencia ocasiona más perjuicios que beneficios y ningún argumento didáctico justifica su necesidad".