Airbus pierde 2.686 millones hasta septiembre pero descarta más ajustes laborales

La pandemia de coronavirus ha llevado a Airbus a presentar unas pérdidas históricas al cierre del tercer trimestre del año. El grupo aeronáutico elevó sus números rojos hasta los 2.686 millones de euros, frente al beneficio neto de 2.186 millones registrado durante el mismo periodo de 2019. Pese a estas pérdidas, la compañía asegura que ha frenado la sangría en su caja por la pérdida de actividad y descarta recortes adicionales en el empleo al plan de ajuste que está en marcha, que contempla la supresión de 15.000 puestos de trabajo a nivel mundial y para el que ha provisionado 1.200 millones de euros.

"A pesar de que la recuperación de los viajes en avión va a ser más lenta de lo previsto, en el tercer trimestre hemos hecho converger la producción y las entregas de aviones comerciales, y hemos detenido el consumo de efectivo acorde con nuestro objetivo”, afirmó el consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury.

“Además, la provisión contabilizada en concepto de reestructuración refleja que nuestras conversaciones con los interlocutores sociales y las partes interesadas han avanzado positivamente. Nuestra capacidad para estabilizar el flujo de caja durante este trimestre nos permite emitir una previsión sobre flujo de caja libre para el cuarto trimestre”, añadió.

La compañía especifica en la documentación anexa a los resultados que los 15.000 empleos a suprimir antes del verano del año que viene en la división comercial se ha reducido a unos 13.000 "reflejando las salidas que se han producido después de este anuncio". En cuanto a la división de Defensa y Espacio, en la que se integra el CBC de El Puerto, el ajuste de 1.900 empleos a acometer a lo largo del próximo año se ha reducido 1.600 por el mismo motivo. Además, Airbus contempla que estas cifras se reduzcan aún más como consecuencia de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y "las medidas de apoyo gubernamentales"

Entre enero y septiembre, la cifra de negocio del fabricante de aviones se situó en 30.161 millones de euros, un 35% menos en comparación con los ingresos de 46.168 millones de euros de un año antes. La compañía achaca esta caída de la facturación "al difícil entorno de mercado que afecta al negocio de los aviones comerciales y que supone alrededor de un 40% menos de entregas respecto al mismo periodo del año anterior.

Los pedidos netos de aviones comerciales se dispararon un 136% hasta los 300 aviones durante los nueve primeros meses del año, respecto a los 127 del año pasado, con una cartera de pedidos que incluye 7.441 aviones comerciales a 30 de septiembre de 2020.

En esta misma senda, los pedidos recibidos en Airbus Defence and Space, que se incrementaron hasta los 8.214 millones de euros durante este periodo, lo que supone un incremento del 35% respecto al año pasado. No obstante, el el caso de Airbus Helicopters se registró una caída en el número de unidades de pedidos del 17%, hasta un total de 143.

Durante los nueve primeros meses del año se entregaron un total de 341 aviones comerciales, respecto a los 571 registrados durante el mismo periodo de un año anterior. En concreto, estas entregas consistieron en 18 aviones A220, 282 aviones de la familia A320, 9aviones A330 y 32 aviones A350. Durante el tercer trimestre de 2020 se entregaron un total de 145 aviones comerciales, 57 de ellos en septiembre.

No obstante, desde la compañía han asegurado que a finales de septiembre, el número de aviones comerciales que no se pudieron entregar a causa del Covid-19 se había reducido a unas 135 unidades

Por su parte, Airbus Helicopters, que cuenta con una factoría en Albacete, registró unos ingresos estables en general debido a una cantidad inferior de entregas, que ascendieron a 169 unidades hasta septiembre respecto a las 209 de un año antes, compensados en parte por una mayor facturación en servicios.

