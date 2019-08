Agustín Rosety (Vox): "Gibraltar parasita y empobrece a España"

El portavoz de Defensa de Vox, el general retirado Agustín Rosety, ha sugerido este miércoles la conveniencia de recuperar el cierre de la Verja de Gibraltar tras el Brexit para poner freno a "tránsitos indeseables" y forzar así a Reino Unido a negociar la "reintegración" del Peñón a España.

En una serie de comentarios en Twitter, Rosety, explica el "entramado de intereses políticos, militares y económicos" que, a su juicio, hacen que Gibraltar permanezca en manos británicas, "empobreciendo y parasitando" a España.

"Hasta ahora hemos tenido que permitir tránsitos indeseables por la verja porque UK y España éramos socios en la UE. Con el Brexit podemos restablecer las condiciones previas a la entrada de España en UE y facilitar la reintegración de Gibraltar a España, forzando a UK a negociar", plantea el diputado por Cádiz en su 'hilo' de Twitter, recogido por Europa Press.

La Verja fue cerrada por el Gobierno español en el año 1969 y así permaneció hasta que el 1982 fue reabierta para peatones. Su desbloqueo total permitiendo el paso también a vehículos tuvo lugar en 1985 en cumplimiento de las normas de la Comunidad Económica Europea, a la que España se incorporó el 1 de enero de 1986.

El diputado de Vox insiste en que actualmente la economía de Gibraltar se basa en la "fluidez" en el tránsito de la Verja y en la "laxitud" de las autoridades españolas, por lo que apuesta por aplicar Schengen "con firmeza" y dotar a la Guardia Civil y Vigilancia aduanera de recursos para "poner fin al actual expolio".

Según subraya, la reivindicación de la españolidad de Gibraltar no es únicamente una cuestión de "dignidad y orgullo nacional", sino que el Peñón "parasita y empobrece" a España y especialmente a los municipios gaditanos de su alrededor.

Costes para España

Rosety sostiene que los "pilares" de la economía gibraltareña son el contrabando de tabaco, el 'bunkering', su papel de centro financiero, el juego 'on line' y el turismo; y detalla el coste que cada uno de ellos acarrea a las arcas españolas.

En cuanto al contrabando de tabaco, asegura que supone un "quebranto" de 300 millones de euros anuales para la Hacienda española y se realiza mediante planeadoras que usan los "boquetes" en la Verja y personas que pasan todos los días la aduana con una cantidad de tabaco superior a la permitida.

Mientras, el 'bunkering' es una práctica que consiste en abastecer de fuel desde gabarras o pequeños petroleros a barcos fondeados en la bahía de Algeciras o parados en el Estrecho, ahorrándose costes de atraque e impuestos. "En total estamos hablando de siete millones de toneladas de fuel y más de 100.000 de repostajes en gasolineras españolas. Esto supone entre 500 y 700 millones de pérdidas para la Hacienda española", denuncia.

Además, censura la situación de Gibraltar como centro financiero "con las sociedades 'off shore', los 'trust' y la gestión del negocio de las cripto-monedas", que convierten al Peñón en "uno de los mayores centros de blanqueo de capital y elusión fiscal del mundo". Pero además, el diputado de Vox avisa de que operadores globales de juego 'on line' "se aprovechan" de esta "fiscalidad ventajosa y legislación laxa".

Colonia militar

Rosety también pone el foco en la situación de los españoles que diariamente cruzan la Verja para trabajar en Gibraltar, que asegura que en su mayoría ocupan puestos "precarios" que no cumplen con la legislación social española. "Sin ellos, la economía de Gibraltar no podría sobrevivir. Es Gibraltar quien depende de la Comarca y no al revés, como está demostrando la amenaza del Brexit", defiende.

En su repaso de la situación, el general retirado no pasa por alto que Gibraltar "es una colonia militar" en el estrecho y alerta de que una base extranjera en suelo español supone "importantes riesgos para los españoles".

Uno de ellos es el riesgo nuclear, ya que Gibraltar "puede almacenar" armas nucleares y realiza en sus muelles "arriesgadas reparaciones de submarinos nucleares en vez de hacerlas en territorio de Reino Unido".