La alcaldesa de Conil ve como "un impulso importante" el nuevo hotel

La alcaldesa de Conil, Inma Sánchez, ha valorado la creación de un nuevo complejo hotelero en su municipio, que ha recibido el respaldo de la Junta de Andalucía, que lo ha incluido en la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP).

Se trata de un proyecto turístico denominado: H10 Hotels complejo turístico hotelero de alta calidad y sostenible, cuya inversión prevista es de 112 millones, generando 200 empleos durante dos años en la fase de construcción y otros 270 trabajos a tiempo completo al año en la fase de explotación.

Inma Sánchez ha expuesto que “para nosotros, como gobierno, creemos que es un impulso importante, la elección de la construcción de estos tres edificios, que combina tanto un hotel familiar, como un hotel destinado a público adulto, y un aparta-hotel”. Se trata, de “un proyecto que H10 puso encima de la mesa, tuvimos un primer contacto por videoconferencia a principios del presente mandato, luego nos hemos visto en varias ocasiones, creemos que va a ser una noticia muy importante a nivel de inversión, y muy beneficiosa para el pueblo de Conil a nivel de empleo”.

La regidora municipal conileña, ha explicado que “es un proyecto que busca la sostenibilidad necesaria, y buscando esa temporada media, esa desestacionalización para combatir también esa sobresaturación que podemos tener en verano”.

Desde el principio se estuvo trabajando en el proyecto de reparcelación para que se pudiese ubicar este proyecto hotelero, y a partir de ahí “el compañero de gobierno les planteó la posibilidad de incluirse en la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP), que fue bien recibida porque los tiempos son importantes cuando se trata de inversiones y todo lo que venga a reducir esa temporalidad para poder ejecutar y poder llevar a cabo este proyecto tan interesante y tan importante para el pueblo de Conil siempre es positivo”, según manifestó la alcaldesa.

Sánchez ha apuntado que “en este caso el Consejo de Gobierno de la Junta ha dado luz verde y ha entendido que es una inversión positiva, y esto va a venir a acortar todos los plazos necesarios para que sea una realidad para el pueblo de Conil, esta generación de empleo, y esta inversión que se realiza en nuestro municipio”.

El Consistorio y la empresa esperan que pueda ser una realidad para 2026 o 2027

Sobre los plazos que se marcan para la puesta en marcha y finalización del proyecto, la alcaldesa ha manifestado que “cuanto antes, la empresa tiene premura en llevar a cabo esta inversión, que sea una realidad cuanto antes, y desde el gobierno municipal se va a facilitar todo lo posible, e intentar acortar esos plazos. Creo que esa es la premura fundamental, y esperemos que pueda ser una realidad para 2026 o 2027, es más menos los tiempos que se barajan, aunque hablar de tiempos siempre es arriesgado”.

La previsión municipal es redactar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana

La primera autoridad municipal, ha expuesto que queda algún lugar todavía en el municipio para futuras inversiones hoteleras. A la vez que ha avanzado que “estamos embarcados desde este gobierno en hacer un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un nuevo planeamiento de nuestra situación urbanística en el municipio, y queremos valorar bien si hay posibilidades de ampliar o no, pero siempre buscando esa sostenibilidad que es, creo, lo que nos da ese plus como municipio. No queremos una Costa del Sol masificada, creemos que nuestro encanto parte por buscar el equilibrio necesario, que también se busca a nivel turístico, con lugares lo más naturales posibles, y sin que alteren en absoluto las realidades naturales privilegiadas que tenemos en nuestra zona. Esa es una premisa que tiene este gobierno, y que por supuesto que vamos a mantener”. Se quiere ser un municipio con identidad de pueblo, “que creo que es la que no debemos perder en ningún momento”.

En cuanto al centro de convenciones, la alcaldesa ha expuesto que “dentro de las propias instalaciones se contará con salas bien adaptadas y que pueden albergar una cantidad importante de personas, de la que hay demanda en nuestro municipio para distintas convenciones, y necesidades que se plantean para poder llevar a cabo ese tipo de congresos”.

Por su lado, la formación política, Siempre Conil, socio de gobierno con Andalucía por Sí (AxSí) y el PP, ha expuesto en un comunicado que “con la asignación de este proyecto a la Unidad Aceleradora de Proyectos de la administración autonómica se da un impulso al mismo ya que esta unidad tiene como función agilizar todas las actuaciones para hacer efectiva la tramitación preferente y urgente de los proyectos en las distintas tramitaciones administrativas”.

Esta formación política ha destacado que este complejo se construirá bajo los estándares del sello LEED (Leadership in Energy & Enviromental Design) y su gestión se desarrollará con la reducción de la huella de carbono, la gestión sostenible del agua, el consumo responsable y el compromiso social.

El proyecto, que se ubicará frente a las playas de La Fontanilla y El Roqueo, constará de tres construcciones, como son un hotel familiar de 275 habitaciones, un hotel para público adulto de 124 habitaciones y un hotel-apartamento con 18 unidades alojativas para medias estancias, todo ello en una edificabilidad máxima de 24.423,79 metros cuadrados, como ha indicado la Junta de Andalucía.

Así, se proyecta también un centro de convenciones con capacidad para más de 800 personas, que acogerá importantes eventos para el municipio y que se espera que contribuya a disminuir la estacionalidad del destino y a alargar la temporada.