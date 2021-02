Conil lucha por su reserva marina

Toda esa documentación se le entregó al entonces secretario de la entidad pesquera para que la elevase a la Dirección General de Pesca. Durante un tiempo, según apunta Yllescas, no hubo avances, hasta que otro colectivo conservacionista, WWF convoca unos talleres en Conil donde plantean lo mismo que Ecologistas en Acción. Esta portavoz conservacionista asegura que “ le parece bien que el actual Gobierno haya tenido a bien considerarla y llevarla a la práctica ”.

Por todo ello animan a las personas y colectivos que estén de acuerdo en esta ordenación, a que lo manifiesten por escrito a la Secretaria General de Pesca”, ya que “los que no están de acuerdo ya lo están haciendo en masa”.

Según el proyecto avanzado al sector, habrá tres zonas donde no podrán pescar ni profesionales ni recreativos , pero supondrá “una riqueza inmensa en todo su alrededor. Es asegurar el futuro para todos y la sostenibilidad económica y social, además de la medioambiental”.

Sobre sí tendrán que temer algo los pescadores recreativos y profesionales, exponen que “por supuesto que no. Siempre que se haga con orden y con respeto a las normas que se regirán en una reserva marina de interés pesquero”.

Se trata de una iniciativa que vienen impulsando desde el sector pesquero de Conil desde hace muchos años, pero que hasta ahora no parece que se haya puesto interés por parte de la Administración central por hacerla realidad.

“Quieren hacer un coto de pesca”

La defensa que hacen desde la OPP, Ecologistas y desde el Ayuntamiento no es compartida al completo por parte de colectivos como la Asociación de Pesca Recreativa La Rampa, compuesta por 185 socios. Su portavoz, Juan Miguel Maíllo, expone que esta zona se convertiría en un coto de pesca al que solo podrán acceder barcos recreativos de Conil, pero no del resto de la provincia o de otros puntos del país.

En su opinión, solo dejarían unos permisos para los clubes de pesca de Conil, pero el resto de la provincia quedaría fuera, así como cualquier pescador particular y cualquier persona que quiera practicar pesca submarina.

Este colectivo cree que mucho más daño sobre el caladero puede hacer un trasmallo a la deriva que provoca la muerte de cualquier pez que queda atrapado o una línea de hilo de pescar con 5.000 anzuelos, cuando ellos, como mucho, pueden llevar dos o tres cañas con un anzuelo cada una y donde solo pueden sacar uno o varios peces que no sobrepasen los cinco kilos. Además, Maíllo, recuerda que al año pueden salir a pescar unos 70 días, ya que si salen un sábado no van un domingo y viceversa, no compensando en ningún momento los costes que tiene mantener una embarcación recreativa con las capturas que se logran extraer.