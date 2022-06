Entre caballos y flamenco

Martes 7

PROCLAMACIÓN CHICLANERA/O INFANTILA las 19:30 H. en la Peña Flamenca Chiclanera ubicada en la Calle Luna.

Miércoles 8

PASACALLES BANDA ENRIQUE MONTERO por diversas calles de la ciudadA partir de las 21:00 h. Recorrido : Salida de Jesús Nazareno, Larga, Padre Añeto, Corredera Alta (izquierda), Plaza Patiño, Corredera Baja, La Vega , Alameda del Río (izquierda), La Plaza, Mendaro, Plaza Retortillo, Pedro Velez, Carmen Burgos, San Felix, Albinas, Arroyuelo, Puente VII Centenario y portada de la Feria.Recorrido Coches Clásicos: Salida C/ Constitución, C/ Larga, C/ Padre Añeto, C/ Fierro, Plaza España, Alameda del Río, C/ Iro, Puente VII Centenario, Ava. de los Descubrimientos hasta la rotonda de la Policía Local y entrada en la Feria por la calle Juan de la Cierva.

INAUGURACIÓN: IZADO DE BANDERA Y ENCENDIDO DE ILUMINACIÓN. BAILE DE APERTURA POPULAR POR SEVILLANASLugar: Portada Feria Hora: 22:00

INAUGURACIÓN DE CASETA MUNICIPAL. PROCLAMACIÓN DE CHICLANERA/O MAYOR.Lugar: Caseta MunicipalHora: 23:00

Jueves 9 - DÍA DE LA MUJERDÍA DEL TURISMO

Premio a la Creatividad en la difusión de la promoción turística del destino Chiclana.Lugar: Centro de Interpretación del Vino y la SalHora: 11:30 h.

VISITA DEL JURADO A LAS CASETASHora: 13:00 h.

DEGUSTACIÓN DE TORTILLITAS DE CAMARONES.Lugar: Caseta MunicipalHora: 15:00 h.

ACTUACIÓN DE NINA ALEMANIALugar: Caseta MunicipalHora: 15:30 h.

ACTUACIÓN ACADEMIA “SON Y COMPÁS” dirigida por Javier Sánchez y Antonia BaroLugar: Caseta MunicipalHora: 17:00 h.

ACTUACIÓN SARA FUENTESLugar: Caseta Municipal. Hora: 21:00 h.ACTUACIÓN MARÍA LA MÓNICALugar: Caseta MunicipalHora: 22:00 h

ORQUESTA ZAFIROLugar: Caseta MunicipalHora: 23:30 h

Viernes 10

ACTUACIÓN ACADEMIA DE BAILE MARIA CARMEN CASANOVALugar: Caseta MunicipalHora: 14:30 h

ACTUACIÓN CORO FLAMENCO RELICARIOLugar: Caseta MunicipalHora: 16:00 h

ACTUACIÓN ACADEMIA DE BAILE SILVIA PEÑALugar: Caseta MunicipalHora: 18:00 h

Desfile moda Flamenca “VOLANTES AL COMPÁS”, Escuela de Modelos DALBAROLugar: Caseta Municipal y recinto ferial Hora: 19:00 h

ACTUACIÓN GRUPO SONIQUETE FLAMENCOLugar: Caseta MunicipalHora: 21:00 h

INAUGURACIÓN RECINTO ECUESTRE EQUIMARLugar: Caseta MunicipalHora: 21:30 h

ESPECTÁCULO “FANTASÍA ECUESTRE” de Pedro MurilloLugar: Recinto ecuestre Equimar Hora: 22:00 h

ORQUESTA ZAFIROLugar: Caseta MunicipalHora: 23:00 h

Sábado 11

Actuación de ANA GALVÍNLugar: Caseta MunicipalHora: 16:00 h

CARRERA DE CINTASLugar: Recinto ecuestre Equimar Hora: 17:00 h

Actuación de ASOCIACIÓN JUVENIL EMBRUJO ANDALUZ, dirigida por Leonor Sánchez y Manolo MorenoLugar: Caseta MunicipalHora: 18:00 h

Actuación ANDRÉS “EL LINCE”Lugar: Caseta MunicipalHora: 21:00 h

Actuación NAZARET NATERALugar: Caseta MunicipalHora: 22:00 h

Espectáculo Ecuestre “LOCURA FLAMENCA” de Inma García Quirós y Davir Alba Jiménez.Exhibición del EQUIPO NACIONAL DE VOLTEO CORTIJO GUERRALugar: Recinto ecuestre Equimar Hora: 22:00 h

ORQUESTA ZAFIROLugar: Caseta MunicipalHora: 23:30 h

Domingo 12 - Día del MAYOR

Taller de Volteo para niños y niñasLugar: Recinto ecuestre Equimar Hora: 12:30 h

Concurso de enganche.Exhibición Cross Country, Doma Clásica y Carrusel – Cortijo La YeguadaLugar: Recinto ecuestre Equimar Hora: 14:00 h

Actuación “TRIBUTO A MANUEL CARRASCO”Lugar: Caseta MunicipalHora: 15:30 h

CONCURSO DE ENGACHELugar: Recinto ecuestre Equimar Hora: 17:00 h.

Espectáculo Flamenco “EMBRUJO” de Manuel Moreno y Leo SánchezLugar: Caseta MunicipalHora: 17:30 h

PRUEBA DE POTENCIALugar: Recinto ecuestre Equimar Hora: 18:00 hl

Actuación Academia de Baile de CARMEN PEÑALugar: Caseta MunicipalHora: 19:00 h

Actuación GRUPO PEÑA FLAMENCA CHICLANERALugar: Caseta MunicipalHora: 21:00 h

Actuación ISABEL POSADALugar: Caseta MunicipalHora: 22:00 h

ORQUESTA ZAFIROLugar: Caseta MunicipalHora: 23:30 h

Lunes 13 - San Antonio

Concurso de paseo de caballos Lugar: Por el recinto ferialHora: durante todo el día

SOLEMNE MISA EN HONOR A SAN ANTONIOLugar: Parroquia de la Santísima Trinidad y San Telmo.Hora: 11:00 XXV EDICIÓN DE LOS PANECILLOS. 4000 panecillos serán distribuidos por la propagandista la voz San Antonio de Sevilla, Manolita Fernández Tocino de Chiclana.

Actuación Academia de Baile MARIA JOSÉ PEÑALugar: Caseta MunicipalHora: 17:00

ENTREGA PREMIOS DE CASETASLugar: Casetas premiadasHora: 20:30 h.

ORQUESTA ZAFIROLugar: Caseta MunicipalHora: 21:00 h

Exhibición de Castillo de Fuegos ArtificialesHora: 23:30 h

Del 9 al día 13 de junioPASEO DE CABALLOS Y ENGANCHESLugar: Zona habilitada para la actvidad en el reciento ferialHora: De 12:00 a 18:00 h.