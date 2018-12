Ayer por la tarde el edificio San Luis acogió el sorteo de las plazas disponibles para los niños que quieren participar en la cabalgata de Reyes del próximo 5 de enero. Este año un total de 56 menores han optado a las 33 plazas que había disponible: siete niños en cada una de las carrozas de la Estrella de Oriente, Cartero Real y Gran Visir y 12 más en la carroza Fantasía.

No hace falta hacer muchas cuentas para ver que los números no salen por lo que, en este caso, el sorteo se ha sido inevitable. Pero que no cunda el pánico. Tal y como ha declarado la concejala Ana María Arias, "aquellos niños que se hayan quedado fuera de las carrozas, como suplentes, podrán participar en la cabalgata en el tren Dotto, que cuenta con 60 plazas". Y es que tal y como ella misma asegura: “no podemos dejar a ningún niño sin la ilusión de participar en un evento tan mágico como es la cabalgata de Reyes Magos”.