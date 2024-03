A prisión por revender en plataformas online entradas del festival Puerto Latino de El Puerto

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación contra un grupo de ciberdelincuentes en El Puerto de Santa María, culminando con la detención de tres personas como presuntos responsables en un esquema de estafas a nivel nacional.

La operación se inició tras la recepción de tres denuncias que permitieron a los agentes de la Comisaría de El Puerto de Santa María, desvelar y poner fin a las actividades ilícitas relacionadas con la reventa de entradas para el festival 'Puro Latino', celebrado en agosto de 2023. Los presuntos autores de multitud de estafas desempeñaban roles diferenciados en su operación: uno se encargaba de la publicidad y promoción de las entradas en plataformas online, otro realizaba contactos telefónicos con los potenciales compradores para concretar las ventas, y el tercero se ocupaba de gestionar los ingresos recibidos en su cuenta bancaria, procediendo luego a su reparto entre los miembros del grupo.

Como resultado de la investigación, se ha revelado que el perjuicio económico generado por estas actividades asciende a unos 3.000 euros, cifra que no refleja completamente el impacto real de sus acciones, ya que considerando que las entradas se revendían a un precio medio de 50 euros cada una, implica que el número de víctimas afectadas por estas estafas es mucho mayor de lo que sugiere la cifra monetaria.

La Autoridad Judicial ha decretado el ingreso en prisión de los tres detenidos.

La Policía alerta sobre estas nuevas formas de compra

Este caso pone de relieve el peligro inherente a la compra de artículos a través de plataformas digitales, en las cuales no se ofrecen garantías sobre las transacciones económicas realizadas. La Policía Nacional, alerta sobre los riesgos de adquirir entradas para eventos, reservar vehículos o alquilar alojamientos vacacionales en sitios web o aplicaciones sin las debidas medidas de seguridad y a través de plataformas de pago seguro. Asimismo, se enfatiza el riesgo de enviar fotografías del Documento Nacional de Identidad (DNI) a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram ya que los ciberdelincuentes pueden utilizar estos documentos para otorgar una falsa credibilidad a sus estafas, focalizando la responsabilidad hacia los legítimos titulares de los documentos.

Desde la Policía Nacional se insta a la ciudadanía a ejercer una cautela extrema en sus transacciones online y a adoptar medidas de seguridad para protegerse de los ciberdelincuentes.

Entre estas medidas se incluyen: verificar la autenticidad de las plataformas de compra y venta, desconfiar de ofertas excesivamente atractivas, evitar compartir información personal y bancaria en sitios web no seguros, y sobre todo, abstenerse de enviar documentación personal a desconocidos.

La importancia de denunciar estos delitos no puede ser subestimada debido a que la colaboración ciudadana es esencial para la detección y prevención de actividades fraudulentas. Las denuncias no solo permiten a las autoridades actuar contra los delincuentes, sino que también ayudan a identificar y proteger a potenciales víctimas de futuras estafas.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad de los ciudadanos en el espacio digital y continúa trabajando incansablemente para prevenir, investigar y combatir el cibercrimen. Agradecemos la colaboración ciudadana y recordamos que estamos a disposición para asistir y proteger a la población ante cualquier indicio de actividad delictiva en el ámbito digital.

Las entradas de Puro Latino Fest 2024 solo se podrán descargar un día antes del evento para frenar la reventa

La investigación policial de reventa online de entradas del Puro Latino en El Puerto desvela un problema habitual al que se enfrentan festivales y usuarios ante la celebración de estos espectáculos. Desde la organización afirman que han estado en contacto con la Policía Nacional para ayudarles a encontrar a los autores del fraude.

Para evitar casos como estos, Puro Latino informa a este diario que para la edición de 2024 las entradas se enviarán a los compradores un día antes. De esta forma, se aseguran que no haya abonos ni entradas del evento circulando con tiempo de antelación. La finalidad de todo esto, evitar la reventa

En estos momentos, comentan, los usuarios tienen un código personal que les servirá para descargar las entradas desde un día antes de la celebración. A su vez, las mismas son nominales. Por lo que desde Puro Latino Fest se avisa a los interesados que no compren bajo ningún concepto una entrada o abono del festival que no sea a través de su página. Y advierten que es imposible que haya entradas en otras plataformas, ya que no han facilitado todavía ninguna a raíz de su nueva política anti reventa.