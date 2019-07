Acaba de ser designado primer teniente de alcalde y responsable municipal de Mantenimiento Urbano y Turismo. ¿Qué impresión general tiene, tras este primer mes de toma de contacto con el Ayuntamiento?

–Mucha ilusión y muchas ganas, El Puerto tiene muchas posibilidades y desde Ciudadanos vamos a trabajar desde el diálogo y el consenso. Hemos establecido un pacto de gobierno de 22 medidas con el Partido Popular, entendemos que así la ciudad va a mejorar en los próximos cuatro años. Lo primero que he hecho en mis áreas es sentarme con los técnicos para conocer la situación en la que se encuentra cada área.

–En Mantenimiento Urbano ya ha tenido que resolver un viejo asunto que coleaba, el de los apagones de suministro público en la Costa Oeste. ¿Cómo es posible que usted lo haya solucionado tan rápido después de meses de quejas de los vecinos?

–Lo que he hecho es un trabajo de coordinación entre los técnicos y Endesa. Hemos conseguido cambiar los interruptores de control de potencia por maxímetros para poder solventar este problema. Era un tema urgente y un grave problema que se ha podido resolver en 24 horas con buena voluntad.

–Uno de los problemas que ha detectado ha sido la falta de contratos de mantenimiento urbano en vigor. ¿Cómo se atienden entonces las urgencias?

–Hace más de dos años que el Ayuntamiento está sin contrato de mantenimiento de semáforos, por eso cualquier incidencia tardaba tanto en resolverse. Desde noviembre estamos también sin contrato de Mantenimiento Urbanos. Actualmente se está atendiendo una ciudad como El Puerto con cuatro operarios, eso no puede ser. Los técnicos están ya trabajando para sacar a concurso estos contratos. Al llegar a la Concejalía lo primero que he hecho ha sido abrir los cajones, y me ha llamado la atención que de las más de cien parcelas ubicadas en suelos urbanos, en los últimos cuatro años sólo se han limpiado tres. El único contrato que está en vigor es el de mantenimiento de la señalización viaria, y expira a principios de agosto. Estamos tratando de prorrogarlo, aunque ya vamos tarde. Si no llegamos a tiempo también perderíamos ese contrato. Ciudadanos está trabajando junto a los técnicos e Intervención.

–Mantenimiento Urbano es un área que tiene mucho trabajo y despierta muchas críticas, pero bien llevada puede lucir mucho.

–Nosotros vamos a trabajar con una herramienta que me parece fundamental, que es la aplicación Mejora El Puerto, en la que los vecinos aportan las incidencias que detectan. Es un canal perfecto para un área como esta. La plataforma tiene registradas ya más de 7.000 incidencias, de las cuales más de 3.500 son e mantenimiento urbano. 854 de ellas son de alumbrado público, 2.246 son de tráfico... Nosotros vamos a informa a la ciudadanía mensualmente de cómo van estas incidencias para que se sepa cómo está El Puerto.

–¿Qué prioridades se ha marcado?

–La prioridad principal es resolver la falta de contratos y sacarlos a concurso. El Puerto no puede estar atendido por cuatro peones.

–Por lo que respecta a Turismo, pronto estarán ustedes de mudanza, ¿no?

–Sí, el Palacio de Araníbar requiere de una obra que se ejecutará en los próximos meses.

–¿Se trata de las obras del Museo de Cargadores a Indias?

–Sí, en un principio se iban a ejecutar en junio, pero ahora se retrasa hasta final de año. Mientras dure la obra nos trasladaremos al antiguo Ayuntamiento, en la plaza del polvorista, pero volveremos a Araníbar cuando terminen los trabajos.

–¿Ya ha tenido ocasión de escuchar las reivindicaciones del sector?

–Todavía no he podido mantener una reunión, porque la delegación de competencias ha sido muy reciente. En materia de Turismo tengo una buena noticia, y es que el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Juan Marín, se ha comprometido a venir este verano a El Puerto y a dar soluciones a la situación del sector. Hay muchos hoteles preocupados. Vamos a trabajar para que en enero, en Fitur, se pueda presentar toda la temporada de 2020. La ocupación de momento es preocupante, tenemos un 70% de ocupación hotelera, inferior a otros años. Me he puesto en contacto también con Javier Sánchez Rojas, presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, y voy a mantener una reunión con él en los próximos días. Hay que tenderle la mano a la Confederación y estar en comunicación con ellos. La idea es desestacionalizar el turismo, que es el gran problema de El Puerto y tener un turismo de excelencia. Vamos a trabajar en esta línea, con la participación de todos los agentes turísticos. Todos tenemos que ir en la misma línea.

–¿Qué objetivos se ha marcado dentro de la promoción de la ciudad?

–Lo primero es conocer la situación en la que estamos. Hay que potenciar el puerto deportivo, es necesario organizar conciertos, tenemos que cuidar la temporada taurina... Tenemos que generar un empleo de calidad y eso se consigue organizando actividades durante todo el año. Hay que tener un plan estratégico y contar con todos los agentes. Hay un plan estratégico terminado pero que no está en vigor, ni siquiera se ha presentado. Lo voy a analizar con los técnicos y si es una herramienta útil, hay que ponerlo en marcha.

–Tras el pacto con el PP es usted el primer teniente de alcalde. ¿Cómo son las relaciones, hasta ahora, con su socio?

– Las relaciones son extraordinarias, estamos trabajando juntos, mejorando día a día, informándonos de la situación en la que está El Puerto. Una vez que tengamos todas las herramientas, será la hora de actuar. El Puerto no puede seguir como está.

–¿Cabe la posibilidad de que este pacto se amplíe a Vox, en un futuro próximo, para obtener la mayoría absoluta?

–El pacto de Gobierno es PP-Ciudadanos. Eso es lo que hemos firmado. En ese pacto vienen medidas importantes como el futuro puente entre Valdelagrana y el centro de la ciudad. Nosotros nos sentaremos con los cuatro partidos de la oposición para tratar de sacar los asuntos de interés adelante, pero no estaremos en un Gobierno con Vox.

-¿Exigieron ustedes la dimisión de Carmelo Navarro?

–Nosotros hemos firmado un acuerdo con el PP y el punto quinto recoge, entre otras medidas, que no haya cargos públicos imputados en el Gobierno.

–¿Es de momento el día a día municipal como se lo imaginaba desde fuera, o le está sorprendiendo, para bien o para mal?

–Yo vengo del mundo de la empresa, esto es una etapa en mi vida profesional. Ciudadanos cree en los profesionales para cambiar la sociedad. Desde fuera te puedes imaginar como es esto pero cuando llegas ves que no tiene nada que ver, cuando abres los cajones y ves cómo está la situación y el esfuerzo que hacen los técnicos. Hay mucho trabajo en este Ayuntamiento.