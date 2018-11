Los tres Reyes Magos y su séquito se presentan ante El Puerto

Ha tardado en saberse pero, finalmente, El Puerto tiene ya designado a los elegidos que en la próxima cabalgata de Reyes de 2019 encarnarán a los tres Reyes y a su séquito.

Los afortunados de vivir tan bonita experiencia son Curro Martínez (presidente de la asociación de Jóvenes Empresarios de Cádiz) quien será Melchor, Miguel Fernández Moreno (designado por la Flave y con gran vinculación al mundo del fúbol en la ciudad) como Gaspar y, por último, la vecina Francisca García de la Cruz, que será Baltasar. A ellos también les acompañarán la conocida profesora de música Coca García Junquero como Estrella de Oriente, el bailaor José Leiva Fuente como Cartero Real y el carnavalero José María García Flores como Gran Visir.

"Esto es lo más grande que me ha pasado a mí. No me puedo ni explicar", aseguraba con gran nerviosismo Miguel Fernández Moreno durante la presentación, donde también han estado el alcalde David de la Encina y la concejala de Fiestas, Ana María Arias.

No obstante estos nervios y temblor, lejos de ser reflejo del miedo y la cobardía, son la demostración palpable del gran ambiente de ilusión e inocencia que se vive entre los elegidos. De hecho, a alguno de ellos, ha tenido que aguantar las lágrimas al hacer las declaraciones. En cuanto a los preparativos, todo el séquito lo tiene muy claro: pretenden conseguir una cabalgata mejor que la de cualquier otro año. "Desde ya estamos hablando de trabajar para poder repartir magia e ilusión a los jóvenes, adultos y enfermos de la ciudad", aseguraba Curro Martínez, quien coincidía con Francisca García y José María García.

"Desde pequeño tengo la ilusión de participar en la cabalgata. Tengo una niña chica de tres añitos y este año va a ser la Navidad de nuestra vida". Ya se sabe. En navidad hay a quien le toca la lotería el día 22 y a otros se les adelanta el premio cuando son elegidos Reyes Magos de El Puerto.