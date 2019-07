Hace apenas quince días -concretamente el 17 de julio- se conocían los datos de ocupación hotelera de la costa gaditana. Este año, durante la primera quincena, el porcentaje se ha situado en el 81,85%, un 1,6 % menos que el mismo periodo del año anterior.

No hay que alarmarse. Aunque los datos son ligeramente inferiores a los del año pasado, algunos rincones gaditanos- como Rota (92,38%) o Chiclana (90,37%) continúan atrayendo. Sin embargo, este no es el caso de El Puerto, que este año ha sido uno de los municipios costeros con una menor tasa de ocupación (72,62%).

Evidentemente, estos datos tienen su repercusión directa en el tejido comercial de la ciudad, especialmente en la hostelería, donde muchos propietarios de negocios de distintas zonas ya han asegurado “que hay menos movimiento que el año pasado”.

En el caso del centro, muchos negocios a los que ha consultado Diario de Cádiz, aseguran “que los datos no son malos, pero que la cosa ha estado más flojita”. La misma opinión sostienen otros negocios de Puerto Sherry, donde afirman que “la cosa no está como se esperaba”. “Nosotros llevamos sólo dos años abiertos. Para nosotros este año está siendo mejor que el pasado, pero sí es cierto que no tenemos los beneficios que esperábamos”, explica el encargado de uno de los restaurantes situados a pie de playa en el paseo marítimo de Puerto Sherry.

En cuanto a las causas que han provocado esta situación, los profesionales del sector señalan principalmente dos motivos: por un lado, el mal tiempo y las bajas temperaturas de este verano, y por otro, la huelga de trenes que Renfe ha anunciado y que comenzará mañana, día 31 de julio y que afecta al tren de larga distancia que une El Puerto con la capital. “Yo tengo amigos de Madrid que pensaban venir, pero al final han preferido que no porque o bien les cancelan el tren o las cuatro horas de viaje se convierten en ocho”, explica el propietario de una cervecería del centro.

Por el momento, a pesar de los resultados, aún queda mucho verano por delante. Los hosteleros, con los dedos cruzados, ya miran a Agosto con todas su esperanzas puestas en una remontada.