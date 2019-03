–Levantemos comienza el miércoles su periodo de recogida de firmas para poder presentarse a las municipales. ¿Cuántos avales necesitan y en qué plazo?

–Necesitamos 1.500 firmas hasta el 22 de marzo para poder presentar la candidatura, pero se recogerán firmas hasta el día 18 porque el Ayuntamiento las tiene que validar.

–Un problema añadido esta vez es que hay otra agrupación de electores que también necesita recoger avales para poder presentarse, la Unión Portuense de Javier Botella, antiguo compañero de Levantemos. ¿Puede una misma persona avalar ambas candidaturas?

–Si una misma persona avala las dos candidaturas, se anulan ambas. Es necesario que 1.500 personas nos firmen a nosotros y otras 1.500 a ellos, si no se anularían para las dos y no podríamos concurrir ni ellos ni nosotros a las elecciones.

–Han presentado ustedes una candidatura muy feminista y marcada por los colectivos sociales y laborales.

–Sí, ya en la ratificación de la candidatura se destacó al carácter feminista de la lista, con un 60% de mujeres. Somos además tres mujeres liderando la candidatura, algo que no se va a dar en ninguna otra. Ya en 2015 también tuvimos una gran representación de colectivos, pero esta vez como novedad entra con fuerza la parte laboral, con dos personas en luchas activas del movimiento sindical como Jesús García y Dolores Torres, de las concesionarias de mantenimiento de pistas deportivas y limpieza en edificios públicos. También está Rafael Portela, que siempre ha estado haciendo política desde detrás y nunca había dado este paso público. Ahora ha querido apoyar públicamente esta candidatura, en una apuesta fuerte por llegar al gobierno. Tenemos esperanza de obtener una buena representación, ya que somos la lista que mejor representa a la izquierda de verdad, con unos principios muy marcados.

"No podíamos confluir con una formación como IU, que no quería darnos explicaciones”

–En su contra jugaría un posible acuerdo entre IU y Podemos para acudir juntos a las municipales, por aquello de la pérdida de votos que no se traducen en concejales ¿Por qué ustedes se han desmarcado de esta confluencia?

–Hemos tenido muchas reuniones primero con Podemos y después a tres bandas. Hubo un momento en el que pedimos a IU explicaciones de determinadas cosas que queríamos reflejar en esa confluencia, como las luchas sindicales de determinados colectivos que hoy vienen representados en esta lista de Levantemos. Había también temas como Apemsa, donde no se ha hecho nada, la fiscalización de los pliegos, medidas en materia animal, igualdad... IU no nos contestó y entendimos que no podíamos confluir con un partido que no quería darnos explicaciones.

–Pero en caso de obtener representación municipal, y si la aritmética acompañara, finalmente tendrían que llegar a acuerdos con ellos...

–Es evidente que si la aritmética da nos tendremos que poner de acuerdo, pero no es lo mismo partir de una confluencia electoral que poner después determinados condicionantes encima de la mesa. Ahora mismo representamos luchas sociales y sindicales que Izquierda Unida no ha querido defender en estos cuatro años. La confluencia es casi imposible ahora. Luego sabemos que habrá que llegar a acuerdos, aunque hay cosas por las que no vamos a pasar.

–Ha transcurrido ya prácticamente el mandato y quedan muchos asuntos por solucionar. ¿Creen que han sido cuatro años en blanco?

–Es evidente que la ciudad ha avanzado algo, estaba muy golpeada después de un gobierno de derechas pero se han quedado en el tintero cosas importantes. Se ha hecho política de lo urgente, pero sin hacer cambios trascendentales.

Los presupuestos participativos y la fiscalización de contratas han sido un absoluto fracaso”

–¿Cuáles han sido los principales fracasos del equipo de gobierno en este mandato?

–El principal fracaso ha sido tener que comerse el parking de Pozos Dulces. La venta de Apemsa sigue exactamente igual... Los presupuestos participativos han sido un absoluto fracaso, lo mismo que la fiscalización de las contratas y el dinero de los grupos municipales.–Usted será la candidata a las municipales, después de haber sido una secretaria de grupo un tanto atípica, porque era prácticamente una concejala más aunque sin escaño.

– Sí, yo he estado en juntas de gobierno desde el primer momento, he estado en todos los foros con los representantes públicos porque nos organizamos de forma que todos tenemos la misma representatividad. Eso me ha dado un bagaje tremendo para conocer los procedimientos administrativos y tener conocimiento de la dinámica del Ayuntamiento. Ya sabemos cómo funciona el Ayuntamiento y lo que se puede y no se puede hacer.

–El bipartito está a punto de romperse. ¿Qué opina de la postura de Izquierda Unida en esta crisis de gobierno?

–Esta ruptura estaba más que escenificada, es el típico teatro que se hace cuando llegan unas elecciones municipales. Nos parece una gran falta de responsabilidad porque quedan muchas cosas sin salir, muchos compromisos de los concejales de IU, que llevan áreas muy importantes como Medio Ambiente o Hacienda, y no sabemos qué va a pasar, quedan muchas promesas en el aire.

–¿Tiene confianza en un nuevo gobierno e izquierdas o se ha acabado este ciclo?

–Yo tengo sobre todo mucha confianza en nuestra candidatura. Esta vez hemos conseguido hacer un equipo de gente muy válida, gente joven y con experiencia y tengo confianza en que esta agrupación de electores pueda llegar a conseguir representación y pueda dar lugar a un pacto de izquierdas para los próximos cuatro años.