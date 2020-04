La asociación Gatos de El Puerto reclama al Ayuntamiento más atención a los animales durante el estado de confinamiento.

Así lo ha comunicado la asociación tras distintos episodios -donde califican el servicio del Cemuproam como "pésimo"- en los que el servicio municipal de protección animal no atendió las llamadas ni los avisos. "Como todos los días, salí a las colonias. Casualmente, cuando estaba poniendo el pienso, vi a un señor con cuatro perros y me dirigí a él para pedirle que tuviera cuidado con ellos. Me comentó que suyo era sólo uno de ellos, el resto de cachorros se habían acercado a él en busca de alimentos. En su caso llevaba varios días llamando al servicio de recogida y sólo le decían que no se prestaba el servicio", relata Mari Carmen Heredia, presidenta de la asociación. "Decidimmos llamar a la Policía Local porque es una urgencia y nos dijeron que insistamos en llamar al servicio, que la Policía les firmarían excepcionalmente un parte de entrada o recogida, por el estado de emergencia. Pero al volver a llamar al servicio de recogida nadie nos cogía el teléfono". Finalmente, Javier Botella y Germán Beardo fueron las dos personas en las que recayó la responsabilidad, ya que ambos intervinieron para que los animales no estuvieran mas tiempo en la calle.

Según la asociación, este no es el único caso y además aseguran que el resto de asociaciones y protectoras locales también denuncian lo mismo "y piensa igual que nosotros". No obstante, y por el momento, ellos han sido los únicos que han hablado. En su caso también han aprovechado para denunciar las dificultades con las que se están encontrando actualmente para continuar con su actividad.

"Nuestra asociación se encarga de alimentar y controlar las colonias de gatos en nuestra ciudad. Esta es una de las excepciones al confinamiento, que tiene su respaldo legal en el artículo 7.1 del Real Decreto 463/2020", argumentan."Pero tenemos dos problemas fundamentales. Por un lado, no podemos sufragar los gastos, ya que no podemos organizar eventos (que era con lo que solíamos financiarnos); y en segundo lugar tenemos muy pocos voluntarios que pueden salir porque la mayoría son mayores".

"Nosotros trabajamos por el amor a los animales, pero esto no es una cuestión de animalismo, si el Ayuntamiento no ayuda a proteger y controlar a los gatos, estos causaran molestias vecinales y medio plazo, problemas sanitarios".