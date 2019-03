El Puerto acoge esta semana el encuentro Ruta Sur "30 años de Presupuestos Participativos"

El Centro Cívico será esta semana el lugar donde se celebren las conferencias y charlas que el Ayuntamiento ha previsto para el encuentro Ruta Sur.

Este evento, que será entre el jueves y viernes, está impulsado por distintos Ayuntamientos de Andalucía y Murcia y tiene como objetivo intercambiar datos y experiencias sobre la participación ciudadana.

El programa se abre el propio jueves con la mesa redonda 30 años de presupuesto participativo en el mundo y será moderada por Yves Cabannes, activista por los derechos urbanos y profesor emérito de la University College of London; Paula Garvín, ex concejala y promotora inicial del presupuesto participativo en Sevilla y Matilde Roselló del Castillo, concejala de Participación Ciudadana de El Puerto. La jornada continuará el viernes con varios talleres simultáneos, entre los que destacan dos: Balance y oportunidades de las experiencias de presupuesto participativo municipales y Escolares participando para proteger el medio ambiente y los ODS. Este último reunirá a representantes de gobiernos locales adscritos al programa ‘Objetivo Sostenibilidad!’, cofinanciado por la Unión Europea y el FAMSI a través del proyecto No Planet B.

El evento estará abierto a representantes de gobiernos locales, entidades académicas y organizacionessociales para fomentar el debate, la formación y el intercambio de experiencias. Las personasinteresadas podrán formalizar su inscripción podrán hacerlo en la página web de las jornadas.