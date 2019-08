El Puerto se pone en movimiento este fin de semana

Por décimo año consecutivo El Puerto se pondrá sus zapatos y zapatillas de baile para celebrar El Puerto en Movimiento, el evento artístico donde los bailarines toman las calles por un par de días.

Este año la fecha elegida será este próximo fin de semana, en concreto el viernes 23 y el sábado 24. El primer día, la inauguración será a las 21:30 hora en el parque Calderón donde se celebrará un flasmob en el que podrá participar todo el mundo (independientemente de que sea bailarín o no). Para ello, desde el espacio Armonía se ha difundido por redes sociales la coreografía que se va a realizar, con el objetivo de que los interesados se la aprendan previamente y luego no se pierdan ni un paso de la actividad. Seguramente, ya el gusanillo del baile le habrá metido a más de uno el ritmo en el cuerpo, por lo que la fiesta no parará. Tras el flashmob, se realizarán varias coreografías en la plaza de La Herrería desde las 22:15 horas hasta las 23:00 horas.

El evento continuará el sábado en la Plaza del Castillo donde las escuelas de baile de Araceli Arias, Baila Salsa Puerto, Rafa y Sheila, Andrea Hinojosa, Dance with me, Club Gimnasia Rítmica Ciudad del Puerto, Full dance, Espacio Armonía de El Puerto , Unit10, Coral Danza Oriental, Montse Lloret de Cádiz, Ro Ballet de Jerez, La tribu urbana de Puerto Real y BNJ de Chiclana realizarán más de 40 coreografías entre todos, desde las 20:00 horas hasta las 01:00 horas.