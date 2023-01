Los ecologistas reclaman las zonas de bajas emisiones en El Puerto

El pasado 1 de enero entraron en vigor las Zonas de Bajas Emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes, "y en El Puerto no hay ni rastro de ellas, ni señalización, ni normas, ni información a la ciudadanía. O el alcalde desconoce la población de El Puerto o incumple la Ley con pleno conocimiento", señalan desde Ecologistas en Acción.

Según la Organización Mundial de la Salud la contaminación del aire es una emergencia de salud pública que causa más de 300.000 muertes prematuras al año en la Unión Europea, y el tráfico urbano es una de sus principales causas. Además, es necesario actuar en la preparación de las zonas urbanas a los efectos que el cambio climático ya está provocando, una dinámica que va a aumentar según todas las previsiones. En este contexto, es necesario que los ayuntamientos actúen con celeridad, dotándose de los instrumentos legales adecuados. La propia “Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones”, destaca que el cumplimento de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero dependerá en gran medida de las autoridades locales.



Para ello, la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética establece que todos los municipios de más de 50.000 habitantes dispongan de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las que se apliquen restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, impulsando una movilidad urbana más sostenible y un cambio modal hacia los desplazamientos activos (en bicicleta o a pie). Este compromiso debería estar activado desde el 1 de enero de este mismo año.



Además, con ello se recuperaría el espacio público, abriéndose una oportunidad a realizar intervenciones urbanísticas que mejoren la habitabilidad y reduzcan el efecto isla de calor que va a afectar de manera creciente a nuestras ciudades.



La normativa que regulan las ZBE entró en vigor el pasado 1 de enero (Real Decreto 1052/2022), estableciendo que los ayuntamientos deben redactar y aprobar proyectos de regulación con objetivos cuantificables, delimitando las ZBE y las de especial sensibilidad (como centros escolares y sanitarios, o residencias de mayores), y garantizando la participación pública en su elaboración.



"El Ayuntamiento de El Puerto tiene perfecta constancia de la obligación de elaborar estos proyectos desde mayo de 2021 tras la entrada en vigor de la Ley de cambio climático y transición energética, donde ya se les advertía que deberían adoptar antes de 2023 planes de movilidad urbana que permitieran reducir las emisiones derivadas del transporte, incluyendo el establecimiento de ZBE, además de las reiteradas ocasiones en las que desde Ecologistas en Acción ya se lo habíamos hecho saber al propio alcalde, del que no hemos recibido ninguna respuesta", denuncian.



Para colmo, continúan, "en agosto de 2021 se aprobó la Orden TMA/892/2021 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para que los municipios solicitaran ayudas para la implantación de ZBE y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, con cargo a los fondos Next Generation de la Unión Europea, contribuyendo a mitigar las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, reducir los niveles de ruido, mejorar la calidad de vida de las ciudades y facilitar el desarrollo de la movilidad activa en los entornos urbanos.

Todos los municipios de la Bahía se acogieron a estas ayudas, excepto El Puerto que ni tan siquiera se presentó a la convocatoria. Ello ha supuesto no recibir ayudas para adaptar viales a peatones o bicicletas, un transporte público mejorado con la adquisición de autobuses eléctricos o por hidrógeno, ampliación y mejoras de aceras, disposición de elementos para marcar diferencias entre aceras y calzadas, o zonas de prioridad peatonal, entre otras medidas".



Para el colectivo "la falta de actuación en el diseño de ZBA originará consecuencias negativas para El Puerto, como el pago de multas o estar, una vez más, entre las ciudades insensibles al cambio climático y sus consecuencias. La proximidad de las elecciones municipales no debe suponer una dilación para asumir estos compromisos ambientales, sino un acicate, de forma que todos los grupos políticos adquieran compromisos de mejora urbana", insisten.



Por todo ello, desde Ecologistas en Acción urgen al Ayuntamiento "a poner en marcha estas actuaciones, dando cumplimiento a los objetivos de las ZBE, además de recordarle al alcalde que, independientemente de su inacción, desinterés, mal gobierno y pérdida de subvenciones, la Ley le obliga a actuar, caso contrario, podría estar incurriendo en un delito de prevaricación por omisión y contra la salud pública".