"Estamos todos destrozados, pero exultantes y felices". Quien lo dice es José Manuel Pose, presidente de la Asociación de Familiares de las Víctimas del Naufragio del Domenech de Varo, un pesquero de El Puerto de Santa María que naufragó hace 50 años en las costas de Lanzarote, cinco de cuyos marineros reposan en el cementerio de San Román, en Arrecife, en cinco nichos sin nombre, ya que en 1973, no pudieron ser identificados. Ahora, la Diputación de Cádiz colaborará con las familias de las víctimas del naufragio para ayudarles a sufragar los gastos para identificar los restos que permanecen enterrados en Lanzarote, de los que se desconocía su existencia hasta hace escasas fechas, ya que en su momento, en la Península se dieron por desaparecidos en el mar siete tripulantes del barco, en lugar de los dos cuyos cuerpos realmente nunca llegaron a aparecer.

Todos los grupos políticos aprobaron por unanimidad en el Pleno de este miércoles la propuesta llevada por Izquierda Unida, a petición de la Asociación de familiares, con la presencia de José Manuel Pose en la sesión plenaria, y del resto de familiares y descendientes que han seguido la sesión por las redes sociales. "Estamos muy contentos todos los miembros de la Asociación, que han visto el pleno por youtube, todos muy pendientes del tema. Todos asumimos este nuevo paso con ilusión, hay días que los familiares no podemos hablar, que no podemos dormir. Y es que estamos pasando el duelo 50 años después. Nuestras madres murieron creyendo que sus maridos habían desaparecido en el mar".

Con la aprobación de la moción, presentada por IU de Sanlúcar, al ser la ciudad con la Cofradía de Pescadores más importante, la ayuda de la institución provincial se concreta en 15.000 euros, para exhumar e identificar a los marineros que no fueron identificados en su día, como confirmaba el presidente de la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, "unos recursos que espera que sean útiles a las familias. Y aunque no quiero mezclar temas pero me gustaría también que la sensibilidad de la Junta con estos pescadores lo hiciera también con las víctimas de la memoria histórica que siguen en las cunetas", manifestó.

Como ha confirmado José Manuel Pose, los familiares de las víctimas de aquel trágico naufragio han solicitado la exhumación de los cinco nichos en el Ayuntamiento de Arrecife. "Tiene que haber una exhumación previa y cuando se identifiquen los cuerpos, una segunda exhumación para quien lo pida, ya que cada familiar tomará la determinación que estime oportuna. A todos nos gustaría que descansaran en un sitio cercano. Para rezarles o llevar una flor a una tumba". Los marineros sin identificar procedían de Sanlúcar, El Puerto, Cádiz y Barbate.

Durante el pleno, la diputada Carmen Álvarez ha defendido que el apoyo a los familiares "es una cuestión humana y de justicia social", subrayando a la vez que "es una moción bonita para despedirse IU en esta legislatura". "La intención es colocar una placa (en sus nichos, una vez identificados) o en el mejor de los casos traerlos a su casa", señaló, recordando aquel triste suceso de 1973. "Queremos pedir que este apoyo siga de verdad, gobierne quien gobierne en las administraciones", reclamó, un punto en el que también se pide al resto de administraciones que se sumen, tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía, que ya comunicó ayer que aportará 5.000 euros para esta finalidad.

José Manuel Pose, hijo del patrón de pesca gaditano del 'Domenech de Varo', fallecido y dado por desaparecido en el naufragio, recibió además las palabras de apoyo del diputado y alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', y de los portavoces popular, José Ortiz, y socialista David de la Encina.

Por su parte, Francis Roselló, hijo también de uno de los marineros, de El Puerto, artífice de la investigación que destapó de manera casual que en el cementerio de Arrecife había cinco cuerpos enterrados de los que nada de sabía, subrayó que el paso dado en Diputación "es importantísimo, siempre con cautela, porque sabemos que no tenemos el 100% de posibilidades de encontrar a nuestro padre. Hay un 70% de posibilidades de que mi padre está allí y otro 30% de que esté en la mar".

Subrayó igualmente que los miembros de la Asociación están "muy contentos y muy animados. Estamos muy contentos por la trayectoria, por la posición de la delegada de la Junta en Cádiz. Aunque estamos algo descontentos porque el Instituto Social de la Marina nos ha cerrado la puerta".

"Ahora", concluyó, "hace falta voluntad política del nuevo equipo de gobierno" que se constituya en Diputación tras las elecciones. "Hay que seguir luchando con ese expediente, para que se incluya la cantidad aprobada en el próximo presupuesto de la institución. Se ha aprobado por unanimidad, pero ahora hace falta la voluntad política. Yo pediría a IU que vea si es posible avanzar algo más en el expediente".