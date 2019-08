Un disco para conmemorar el veinte aniversario de la muerte de Alberti

Hace ya veinte años que el marinero abandonó tierra, pero lo cierto es que, a pesar de su muerte, la voz de Rafael Alberti nunca se apagó, y sus versos siguen recordando a una de las figuras más importantes de la poesía contemporánea.

Entre fotografías y recuerdos, la sala María Teresa León, escritora y primera esposa de Alberti, ha sido acondicionada para que la cantautora Lucía Sócam y el escritor y poeta Juan José Téllez graben estos días el disco ‘(Des)exilios’. Esta nueva producción musical de Atrapasueños SCA tiene como objetivo conmemorar los veinte años del fallecimiento del poeta portuense, así como hacer justa memoria en el ochenta aniversario del exilio republicano de 1939.

No existe mejor lugar que la sede de la Fundación Rafael Alberti para grabar un disco de tales características. “Queríamos que fuera un sitio íntimo, en el que estuviéramos a gusto, y creemos que lo hemos encontrado en esta sala María Teresa León, con sus fotografías y sus libros. Creo que es imposible encontrar un mejor ambiente para hacer este homenaje a María Teresa, a Rafael y a otros compañeros de generación”, destaca Lucía Sócam.

La cantautora también comenta que el autor de títulos como Marinero en tierra "es uno de los poetas que siempre nos han mostrado en el colegio y el instituto. Alberti ha sido quizás la puerta de entrada a conocer esa Generación del 27".

"Alberti era probablemente uno de los mayores símbolos del exilio, no solo por su peripecia personal, sino también por su poética. El exilio está muy presente en la obra de Alberti incluso desde su primer título, Marinero en tierra, que ya hablaba de un exilio", indica Juan José Téllez.

El recital contiene poemas de autores como Mario Benedetti, Juan Rejano o Luis Cernuda, y homenajes literarios a Adolfo Sánchez Vázquez, María Zambrano, Concha Méndez, Zenobia Camprubí y María Teresa León. Juan José Téllez incorpora su voz a cada pieza, complementando con textos propios los personajes o escenarios referidos en los temas musicados.

‘(Des) Exilios’ recuerda también la figura del gran poeta Mario Benedetti, fallecido hace 10 años, quien acuñó el término "desexilio", que da nombre a este trabajo musical. Con "desexilio" Benedetti expresaba que era terrible “volver al lugar que dejaste y comprobar por qué tuviste que marchar”.

"El disco hace un recorrido por algunos de los autores y autoras del exilio español, que tuvieron que huir tras el fin de la guerra en 1939. La mayoría era gente sin oficio, trabajadores, carpinteros, pero también había muchos artistas, cineastas, arquitectos, músicos, poetas, pintores... Y ellos, de alguna manera, simbolizan ese destierro colectivo que a veces no tiene nombre y que son historias pequeñas, de gente pequeña, de esa que no escribe la historia, máxime cuando son perdedores y no vencedores”, explica Juan José Téllez.

Aunque ‘(Des) Exilios’ pretende además "dialogar frente a los exilios contemporáneos". En esta línea Téllez señala que "a lo mejor nos estamos perdiendo algo, y cuando llaman a las puertas de Europa los exiliados de hoy, y no les atendemos ni les prestamos puerto para que desembarquen, quizás no solo estemos incurriendo en falta de solidaridad o incumpliendo las leyes del mar. A lo mejor nos estamos perdiendo una generación que oree la vieja habitación cerrada de Europa, que nos ponga en contacto con otras culturas y que nos enriquezca, como el exilio español enriqueció al México de Cárdenas”.

Una vez terminada la grabación, el objetivo es hacer una gira de dos años por los diferentes rincones de la geografía andaluza, y sus autores esperan obtener una gran acogida en otras ciudades e incluso países extranjeros.