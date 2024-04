Los centros educativos portuenses se suben a la bici un año más

El día 3 de mayo se celebra en El Puerto el tercer encuentro Muéve#TE promovido por el profesorado de Educación Física, contando con los centros locales IES Valdelagrana; IES Pedro Muñoz Seca; IES Mar de Cádiz; IES La Arboleda; IES Francisco Javier de Uriarte; SAFA San Luis; los colegios El Juncal; Espíritu Santo; La Salle Santa Natalia; Las Esclavas; Vedruna Carmelitas; Sagrado Corazón, Costa Oeste; Marqués de Santa Cruz; Pinar Hondo y el IES José Luis Tejada como centro coordinador.

Un total de 16 centros educativos que se suman a la marcha, con 500 portuenses comprometidos por una ciudad más sostenible, todo un éxito de participación para seguir alcanzando el objetivo de tener un anillo de carril bici en El Puerto que conecte todos los barrios y urbanizaciones posibles y facilitar un transporte más limpio.

Con motivo de esta cita se ha creado el perfil en redes @elpuertomejorenbici para dar mayor impacto al evento y compartir todo el proceso educativo, además de ponerse en marcha una dinámica de juegos para los pequeños y un sorteo de regalos gracias a la gentileza de tiendas de bicicletas y clubes. Falta una semana para volver a ver cientos de chicos y chicas por la ciudad pedaleando juntos por una reclamación necesaria: "Carriles bici seguros, ¡ya!".

Y es que El Puerto de Santa María tiene unas condiciones climatológicas, geográficas y orográficas ideales y, sin embargo, carece de una infraestructura básica para el uso de la bicicleta. La red actual de carriles bici está muy deteriorada y no está mantenida: los tramos peligrosos siguen ahí, los carriles sin pintar, ni señalizar, ni separados convenientemente de los coches. Además, no hay apenas aparcamientos, En resumen, un carril bici insuficiente e inútil. Como consecuencia el uso de la bicicleta se ha convertido en una aventura, a veces, no exenta de riesgo.

"Así las cosas, ¿quién anima a sus hijos e hijas a usar la bici para ir a su centro educativo, a la playa o el parque? Una auténtica pena, una actividad placentera y saludable a la que tenemos que renunciar. El coche se ha comido la ciudad, no hay más que echar un vistazo a la salida de los centros educativos o los lugares donde se concentran la chavalería en actividades extraescolares: un no parar de coches que van y vienen. Aún esperamos un Plan de Movilidad que, entre otras cosas, asuma alguna actuación para recuperar y fomentar el uso de la bici como medio de transporte seguro y eficaz. En cambio se ha fomentado el uso de patinetes eléctricos cediendo espacios públicos para aparcamientos, ¿cuándo nos va a tocar alguno a los ciclistas? Y no nos confundamos, los patinetes no son una alternativa saludable, ni sostenible", lamentan desde la organización.