Diez asociaciones locales reclaman el pago de las subvenciones

El Foro Social Portuense ha denunciado “la situación insostenible que más una decena de asociaciones de El Puerto vienen soportando, a causa de la actitud irresponsable e insensible del anterior equipo de gobierno, y ahora del actual, en el pago de las subvenciones a numerosas organizaciones que vienen desarrollando su labor en favor de personas afectadas de diversas enfermedades, de drogodependientes, de discapacitados, de excluidos o en defensa de la justicia social y los derechos humanos”.

Como recuerdan desde el Foro “primero fue el bipartito formado por el PSOE e Izquierda Unida el que demostró su incapacidad para gestionar las subvenciones a las asociaciones correspondientes a 2018. Estas organizaciones se fiaron del compromiso verbal de los políticos responsables y en base a este compromiso comenzaron sus programas. Fueron pasando los meses y terminó 2018 sin recibir nada del dinero acordado. Llegaron las elecciones de mayo, surgió un nuevo Gobierno del PP y Ciudadanos, pero en nada cambió el tratamiento de las subvenciones pendientes de 2018. Después de darles un tiempo oportuno a los responsables políticos para que se pusieran al día, las asociaciones pidieron reuniones para tratar la solución del problema. Comenzó entonces la táctica de ir dando largas: retrasar las reuniones, pedir nuevos documentos, echar la culpa a la falta de personal... Estamos terminando 2019 y no hay avances en la solución del problema”, denuncian.

“Algunas de estas organizaciones han tenido que despedir a sus trabajadoras, se han visto obligadas a gastar los recursos propios y a pedir cantidades importantes de dinero prestado para poder cubrir los seguros sociales pendientes y otros gastos urgentes. Ante la falta de recursos económicos y el endeudamiento que tienen, el peligro de un cierre definitivo pende sobre ellas, cada vez como más inminente”, añaden desde el Foro.

La entidad no comprende cómo desde el gobierno local “no son sensibles al trabajo que estas asociaciones están haciendo en favor de los sectores más vulnerables de la ciudad. No puede consentirse que no se les hable claro y que se les den largas con disculpas administrativas y atacando su dignidad, convirtiéndolas en pedigüeñas de un derecho que les asiste”. Como recuerdan desde el Foro “las subvenciones concedidas para realizar trabajos necesarios que el Ayuntamiento no puede efectuar directamente, una vez comprometidas con las asociaciones, son éticamente tan obligatorias como pagar las nóminas de los funcionarios o de las contratas que prestan sus servicios a la población”.

Estos colectivos se reúnen esta mañana para entregar un escrito al Ayuntamiento, al entender que el nuevo equipo de gobierno ya ha tenido tiempo suficiente para enterarse del problema y buscar vías de solución.