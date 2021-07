La Velada del Carmen celebra el Día del Niño este martes 20 y el próximo 27 de julio

Este martes 20 de julio, así como el próximo martes 27, la I Velada del Carmen celebra el Día del Niño, motivo por el que el precio de las atracciones será de 2 euros en lugar de los 3,50 que cuestan el resto de las jornadas.

El edil de Fiestas, David Calleja, anima a disfrutar de este descuento en los cacharritos, que incluyen ofertas tan diversas como jumping, camas elásticas, miniescalextric, canguro infantil, pista de coches, ratón, tren de la escoba, motos, pesca de patos o toro mecánico, dentro de un largo etcétera contemplado para el disfrute de los más pequeños.

Calleja añade que la I Velada del Carmen, que se extenderá hasta el 1 de agosto en el parking situado tras la pasarela del Parque Calderón, "continúa desarrollándose con gran éxito, ofreciendo, además del parque de atracciones, actuaciones musicales de grupos portuenses y establecimientos en los que disfrutar de la gastronomía, con precios muy económicos y cumpliendo escrupulosamente todas las medidas dictadas con motivo de la pandemia".

El PSOE pregunta por la organización del evento

Por su parte el PSOE ha pedido explicaciones a PP y Cs "por los numerosos perjuicios que la instalación de la Feria en la Pasarela está provocando a la ciudadanía, debido a la pésima organización y gestión del gobierno municipal, que también en la planificación de este evento está demostrando su absoluta incapacidad".

El portavoz socialista, Ángel Mª. González, explica que “hace unos días algunos ciudadanos se dirigieron a nuestro grupo municipal para manifestar su malestar por la actuación del gobierno de Germán Beardo, que había retirado los vehículos estacionados en el parking de pasarela sin previo aviso a sus propietarios, muchos de los cuales son abonados y que ahora deben aparcar en la explanada de la estación de tren. Además, según nos consta, todo ello se ha producido sin disculpa ni explicación alguna por parte de los responsables municipales”.

Asimismo, denuncian los socialistas "el abuso y la indefensión que han vivido algunos ciclistas y viandantes al intentar cruzar la pasarela, cuando se han encontrado con el paso cortado con una valla de obra y dos personas, que parecían ser operarios de las atracciones, indicando que el paso estaba cerrado y que debían volver puente atrás y dar la vuelta por el parque Calderón hacia la rotonda de la avenida Europa y salir al puente de la N-IV, con el riesgo innecesario tanto para el peatón como para el ciclista, al estar la zona en obras, como todos conocemos".

Pero lo más indignante de esta situación, para el PSOE, "es que desde Policía Local no se ha atendido el requerimiento, indicándoles a los afectados que no tienen efectivos. Para el PSOE “esto no es más que otra muestra de la inseguridad y el caos que impera en la ciudad por la desidia de sus gobernantes; y que por mucho que Marina Peris diga, no hay seguridad suficiente en la ciudad y los responsables son ella misma, el alcalde Germán Beardo y su socio útil, Curro Martínez”, señala González, quien lamenta que “en plena temporada estival con la ciudad llena de visitantes estemos dando esta pésima imagen”.

Por último, desde el PSOE lamentan que esta situación "pueda afectar negativamente a los feriantes, que tanto han invertido para poder volver a trabajar después del tiempo que llevamos sin ferias, por el actual contexto de pandemia".