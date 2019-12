Suvipuerto retira a Andad el piso que la asociación tenía en Los Milagros

Para Andad es sorprendente que no se hayan reunido con ellos ni la concejala ni el alcalde, Germán Beardo , antes de recurrir a una denuncia judicial. "No podemos entender que un equipo de Gobierno que, según ellos, es dialogante, abierto a la ciudadanía, que representa a todos los portuenses, utilice estos métodos antidemocráticos y sectarios , sin intentar buscar juntos una alternativa a través del diálogo", señalan.

Suvipuerto actualiza el Registro de Demandantes

Suvipuerto ha anunciado que está actualizando el Registro de Demandantes de viviendas sociales de la ciudad, ante la larga lista de espera de solicitantes. La empresa anuncia que "se velará para que todos aquellas viviendas en alquiler que no cumplan con sus compromisos y con lo estipulado, según sus necesidades particulares obviamente marcadas por los Servicios Sociales del Ayuntamiento, se incorporen como disponibles a la lista de demandantes, dando así oportunidad a los ciudadanos que también lo necesitan y están en una lista de espera que se ha convertido en inamovible en los últimos años". La Junta de Administración de Suvipuerto dice que "actuará conforme a la Ley siempre que se considere que está haciendo una ocupación injustificada o indebida de un recurso municipal, para evitar la quiebra absoluta de la empresa municipal y por justicia social, haciendo valer el derecho de los ciudadanos que también precisan de esta ayuda y que siguen engrosando unas listas de espera en un Registro de Demandantes que no se ha actualizado desde hace muchísimo tiempo y que se ha quedado obsoleto y no está respondiendo a las necesidades actuales". Todas las viviendas que sean recuperadas serán puestas a disposición del Registro de Demandantes de la empresa municipal de Suelo y Vivienda, para que puedan ser utilizadas siguiendo rigurosamente el orden de la lista de espera. "Por tanto, se supervisará el uso que se está haciendo de las viviendas municipales para proceder, en caso de que no sea el adecuado a su rescate para darles la opción a las personas y familias que integran la lista de demandantes a tener una vivienda digna y adecuada", anuncian.