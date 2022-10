El Grupo Romerijo obtiene el Premio Nacional a la Empresa Hostelera

El fallo de la XVI edición de los Premios Nacionales de Hostelería, que se han dado a conocer esta mañana, y que concede la Confederación de Empresarios Hosteleros de España, ha reconocido con el premio 'Empresa Hostelera' al Grupo Romerijo. Se trata de un reconocimiento a nivel nacional que viene a poner el broche de oro por su buen hacer a una empresa que este año celebra su 70 aniversario, y a la que destaca como "emblemático restaurante tradicional de El Puerto de Santa María, cocina, marisco y pescado frito".

Los Premios Nacionales de Hostelería reconocen la labor de los establecimientos, empresas e instituciones que han destacado en aspectos tan diferentes como la innovación, la responsabilidad social, el apoyo a la cultura, la sostenibilidad o el compromiso con las personas con discapacidad.

Los galardones se entregarán el próximo 28 de octubre en Madrid, en la sede de la Fundación Caixa Forum, con la vista puesta en los retos que el sector tiene por delante en el futuro, sobre todo en materia de sostenibilidad, digitalización y profesionalización, "en un contexto de incertidumbre económica".

La consejera delegada del Grupo Romerijo, Olga Romero, con la que ha podido hablar este periódico, ha expresado su satisfacción por la concesión del premio. "Me siento abrumada. Es un reconocimiento, nos sentimos pequeños para un mundo de la hostelería tan grande como el que hay en España. Hasta el momento no hemos tenido ningún premio nacional, sí a nivel local, de Diputación y la Junta de Andalucía, pero a ese nivel no. Nos sentimos orgullosos y no nos lo terminados de creer, cuando piensas en la hostelería española, que crece cada vez más, y en las provincias tan ricas que tiene España, es para nosotros un orgullo y nuestra satisfacción".

Además, la empresa, que siempre ha llevado el emblema de El Puerto de Santa María, creada en el año 1952 por José Antonio Romero Zarazaga y su esposa Dolores Sánchez Teja, cumple este año su aniversario, por lo que "es un reconocimiento fundamentalmente a los fundadores, que hicieron un sacrificio enorme. El esfuerzo más importante fue el de nuestros padres, y el todos los empleados, los primeros diez y los más de 100 que tenemos actualmente. Son muchas familias las que han desempeñado su trabajo a lo largo de los años. Esto es un homenaje a mis padres y a todos nuestros empleados", subraya la consejera delegada del Grupo.

Olga Romero ha querido "dar las gracias a tanta gente que ha hecho posible que este proyecto siga dando que hablar en instituciones tan importantes. Para nosotros el premio es muy grande y totalmente inesperado. Nunca imaginamos que pudiéramos estar a ese nivel, rodeándonos de chefs y restaurantes tan importantes, es algo para recordar toda la vida", concluye.

Por su parte, el concejal de Turismo, Curro Martínez, ha felicitado a la empresa y ha subrayado que "es un referente turístico y un reclamo en nuestra ciudad". Como concejal de Turismo, subraya "es un activo muy importante que una empresa portuense y familiar como la de la familia Romero, que empezaron desde sus inicios vendiendo de manera modesta, hayan ido aumentando, creciendo, adaptándose a los nuevos tiempos. Es un orgullo que a una empresa de El Puerto le den un premio como referente nacional en hostelería".

El concejal de Turismo ha telefoneado a Olga Romero, para darle personalmente la enhorabuena, que ha trasladado también a Antonio de María, presidente de Horeca, entidad provincial de la que forma parte Romerijo.