El Puerto 100x100 incorporará a su programa electoral las reclamaciones de La Gaviota

El Puerto 100×100 está manteniendo encuentros con las diferentes entidades y asociaciones locales de El Puerto. Días atrás mantuvo una reunión con la asociación de Personas con Diversidad Funcional La Gaviota, a la que asistió su presidente, Manuel Pérez Navarro, con el miembro de la asociación y colaborador Juan Manuel Rodríguez.

La candidata a la Alcaldía Montse Pecho y los miembros del partido trasladaron la preocupación por el futuro de La Gaviota, una asociación que es referente en toda Andalucía por la labor social e integradora que ha realizado en los últimos años.

La Gaviota según afirman, les mostró su preocupación ante su futuro, "ya que sólo les queda su sede, y además está formalizada únicamente de palabra. Lastimosamente rememoran tiempos mejores cuando su actividad era intensa con trabajadores y usuarios. Además de los problemas económicos que se generalizan a todas las entidades portuenses ante la falta de subvenciones, hay que sumar la pésima accesibilidad con la que se encuentran diariamente en las calles y servicios públicos", señalan.

La Gaviota reconoce la falta de información sobre una ordenanza de accesibilidad “de la que no sabemos en qué va a consistir”, apunta Juan Manuel Rodríguez. También señalan a los problemas cotidianos que padecen “nos están comiendo por todo El Puerto. Hay una discriminación general de la hostelería. Además no hay criterios en la concesión de permisos y licencias por parte del Ayuntamiento. No se entienden los permisos dados por los técnicos en las aperturas de los locales”.