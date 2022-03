El Puerto encara su segundo fin de semana con la ciudad llena de basura

Se cumplen hoy ocho días desde el inicio de la huelga de limpieza urbana y recogida de residuos en El Puerto de Santa María y la ciudad encara su segundo fin de semana plagada de basuras, tras el pasado puente festivo del Día de Andalucía, que además coincidió con el Carnaval.

Aunque parecía que ayer podía ser un día importante a la hora de que se produjeran novedades, debido al encuentro que tenían concertado empresa y representantes de los trabajadores, lo cierto es que finalmente dicha reunión no se produjo porque en la noche del miércoles un representante de FCC remitió al presidente del comité de empresa un escueto escrito en el que le indicaba que “con relación a la reunión a celebrar mañana, y ante la imposibilidad en estos momentos de poder encontrar otra solución distinta a la planteada el martes pasado, creemos necesario suspender la reunión, atendiendo a su petición expresada en la reunión anterior de no provocar un empeoramiento del ambiente en caso de no poder ofrecer algo distinto a lo ya ofrecido”.

Los trabajadores aclaran que no piden más dinero, sino que se cumpla el convenio

También se indica en el escrito que “no obstante, continuaremos trabajando en la búsqueda de solución al conflicto, invitándoles a que esta misma búsqueda sea compartida por ustedes”. Desde el comité de empresa se considera que dada la cancelación de este encuentro “hay poca voluntad por parte de FCC de solucionar el problema” y recuerdan que no están pidiendo más dinero, sino que se respete su convenio colectivo.

La falta de medios técnicos, denunciada en multitud de ocasiones por los trabajadores y que la empresa dice que no va arreglar, al estar desde el pasado mes de noviembre con un contrato en precario con el Ayuntamiento -es una de las causas de esta huelga y no se prevé que cambie nada en tanto no salga a licitación el nuevo pliego de condiciones para adjudicar el servicio de cara a los próximos años, con la posterior licitación.

Si antes no se llega a un acuerdo la plantilla acudirán al pleno municipal del miércoles

Así las cosas, el único punto en el que se podrían acercar posturas que pusieran fin a la huelga pasa por que se respete el orden de antigüedad de los trabajadores que acceden como fijos a la plantilla, ya que como recuerdan desde el comité el detonante de esta huelga ha sido que se ha contratado al eventual que ocupaba el número 14 de la lista, habiendo trabajadores con la misma cualificación con mucha más antigüedad, de entre las listas que confeccionan cada año empresa y trabajadores. El comité pide, por tanto, que se rescinda ese último contrato de conductor de camión y se de paso al eventual con más antigüedad, porque como dicen “hay más de 40 trabajadores con carnet de camión que podrían ocupar ese puesto”.

Mientras tanto la plantilla prepara nuevas movilizaciones que visibilicen aún más sus demandas y están a la espera de contar con los permisos necesarios por parte de la Subdelegación del Gobierno en la provincia. También se preparan para acudir al próximo pleno municipal ordinario, que se celebrará el próximo miércoles en el Ayuntamiento portuense.