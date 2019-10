El parking de Pozos Dulces: el negocio ruinoso que ya anunciábamos

A día de hoy, muchas personas nos continúan preguntando por la calle por qué estamos en contra de los parkings. La respuesta siempre es la misma: "estamos a favor de los aparcamientos subterráneos, pero no de que lo paguen con dinero público. Los permisos, la construcción, los dolores de cabeza que supone, todo ello desde lo público para que después se lo lleve una empresa privada por una ganga y que parezca que nos está haciendo un favor". Tendremos que remontarnos al 2016, al menos mínimamente, para volver a reseñar que Levantemos tomó una decisión coherente cuando dijo NO al negocio ruinoso de los parkings y le costó la expulsión del tripartito.

Las repetidas ocasiones en las que nuestra compañera María José Marín repetía la trama oculta en el negocio de los parkings parecían no tener contenido pero efectivamente es lo que ha pasado y hoy se corrobora... Así Marín advertía “El Partido Popular de la mano de Impulsa se metió en un Crédito Participativo con sus intereses y todos sus "perejiles" (el Fondo Jessica). Debía ir devolviendo el crédito con los beneficios de la explotación de los parkings y dando un montante al final y para ello necesitaba un socio inversor que le facilitaría a Impulsa la liquidez que necesitaba. Hasta aquí la versión "oficial" y todo perfecto, en modo cuento de hadas infantil, pero....-¿Por qué manipularon la hoja Excel, las cuentas, donde se realizó el estudio de viabilidad?, ¿Por qué dónde decía que los beneficios eran X pusieron X más un 150%?, ¿Con qué dinero pensaba Impulsa amortizar su parte, si no tenía liquidez ni ningún estudio de viabilidad (manipulado o no) que la hiciera viable económicamente, por qué mantenía Impulsa unos gastos de personal de casi un millón de euros al año si no era viable económicamente? Las respuestas en mi opinión son claras: especular con el dinero público, seguir en mi puestecito de trabajo cobrando un dineral mientras que esto explote, porque cuando llegue la hora de pagar mi parte, LA PÚBLICA, la que nos interesa y deberían haber defendido con uñas y dientes, venderé”.

De esta venta ya estaba pactado el precio, lo único que quedaba era ejecutar. Vender el parking pagado con dinero público para que se lo quede una empresa privada. Desde Levantemos siempre hemos defendido que si una empresa privada quiere construir un parking que lo haga pero con su dinero, sus recursos y su trabajo. Y por favor no nos queráis vender la moto con que esto es el mal menor porque esto no es más que lo que tenía planificado el Partido Popular desde un principio.

En palabras de Marín: “Lo que me extraña es que la noticia de que se iba a vender la parte pública del parking haya tardado tanto en salir pues ya le dije al Ex alcalde Socialista David De La Encina, que él ya teniendo conocimiento de todo esto, iba a inaugurar los parkings y los iba a vender durante su mandato. En esto me he equivocado, no los terminó y la noticia de su venta ha salido a los 5 meses de que no sea alcalde... casualidades de la vida”. Esta no es más que una fase más del negocio ruinoso que ya anunciábamos desde Levantemos.