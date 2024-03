La Policía Local de El Puerto finaliza una campaña de control sobre el uso del cinturón y los sistemas de retención infantiles en vehículos

En cumplimiento de la programación de las Campañas y Operaciones de Vigilancia y Control para el año 2024 llevada a cabo por la Dirección General de Tráfico, la Policía Local de El Puerto ha desarrollado entre los días 11 al 17 de marzo una nueva Campaña Especial sobre Cinturón de Seguridad y Sistemas de Retención Infantil (SRI).

En el periodo de tiempo analizado, fueron controlados 380 vehículos bajo los supuestos de si los adultos utilizaban o no el cinturón de seguridad, distinguiendo a las personas adultas entre conductores y pasajeros; y si los menores de 1,35 centímetros (de 12 años aproximadamente) utilizaban o no los sistemas de retención infantil adaptado a su talla y peso, diferenciando a los menores según ocupasen plaza delantera o trasera.

De total de vehículos comprobados, 368 fueron turismos; cinco taxis; dos autobuses y cinco vehículos de mercancías.

La campaña recalca la imperiosa necesidad de llevar siempre puestos estos sistemas de seguridad activa, tanto en ciudad como fuera de los núcleos urbanos, porque a pesar de que está más que demostrado que cinturones y anclajes infantiles reducen considerablemente los riesgos de muerte o daños graves en caso de accidente, aún hay quienes ignoran esta norma de circulación tan conocida.

Los datos, si bien no resultan excesivos en lo negativo, sí llaman la atención ya que habría que tender a al cero absoluto en la utilización de estos sistemas de seguridad al volante. Solo fueron sorprendidos un total de 16 conductores que no se habían protegido con cinturón en su turismo, ya que no hubo casos ni en taxis, ni en autobuses ni en vehículos de mercancías. De los 133 acompañantes en asiento delantero, solo ocho de ellos carecían del anclaje preceptivo y de los 44 que ocupaban plazas traseras en los 368 turismos analizados, un total de cinco obviaron la obligación de llevar el cinturón.

En cuanto a menores, solo 58 acompañaban a adultos que conducían turismos, y de ellos, cuatro adolecían de los sistemas de retención obligatorios recogidos en las normas de Tráfico correctamente instalados y sujetos.

El teniente de alcalde de Seguridad y Policía Local, Jesús Garay, ha querido recordar “la necesidad del uso de cinturón para adulto y aún más si cabe de los SRI para menores, pues las estadísticas están ahí y el 75% de las muertes infantiles y el 90% de los daños graves se podrían haber evitado si los más pequeños hubieran viajado correctamente en el coche, en asientos especiales y con las medidas adecuadas”.