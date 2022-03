Piden que se descuente de su factura a los vecinos de El Puerto los días sin recogida de basuras

Se cumple el sexto día de la huelga de basuras en El Puerto y aunque ha pasado ya el puente festivo, el estado de la ciudad sigue siendo deplorable.

Los más afectados, como siempre en este tipo de movilizaciones, son los ciudadanos que ven cómo la basura se acumula en las calles con el consiguiente mal olor y la insalubridad que ello conlleva.

Dos voces diferentes han coincidido este miércoles en proponer que al menos, los vecinos no tengan que pagar por un servicio que no están recibiendo y piden que se descuente a los portuenses la parte proporcionar del recibo de la basura -que se paga conjuntamente con el agua- durante los días que dure el conflicto.

Una de estas voces es la de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos (Flave), cuya presidenta, Milagros Muñoz, recuerda que el propio Partido Popular ya adoptó dicha medida en la vecina ciudad de Jerez en el año 2012, siendo alcaldesa María José García Pelayo. "No podemos estar pagando por servicios que no se prestan. Primero fue la falta de socorristas en las playas, luego la falta de policías y ahora estamos sin recogida de basuras. Al menos que nos devuelvan la parte proporcional del recibo", reclama Milagros Muñoz, que considera que lo que está ocurriendo es "un atentado contra la salud" y pide al alcalde, Germán Beardo, "que salga de una vez y diga cuándo se va a dar una solución. No podemos esperar seis meses como pasó con la Policía Local", insiste la representante de las asociaciones vecinales portuenses.

Por otro lado, y en el mismo sentido, el portavoz de Unión Portuense, Javier Botella, ha registrado en la mañana de este miércoles un escrito dirigido a Germán Beardo en el que le solicita la devolución a los portuenses de la parte proporcional de la tasa de basura por el servicio no prestado durante la huelga de basuras. Asimismo, anuncia que dicha solicitud se elevará como moción de urgencia en el pleno ordinario de marzo. También se pedirá al pleno que se articulen las medidas necesarias para modificar la ordenanza fiscal número 12, reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, de manera que si en un futuro se vuelve a producir una situación similar se recoja en un marco legal el reintegro bancario de oficio de la citada tasa.

Botella también recuerda que "en el año 2012 la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, del Partido Popular, optó por compensar a los gaditanos por la huelga que sufrieron durante la celebración de la Gran Regata. En el mismo año en Jerez María José García-Pelayo, también del Partido Popular tomó una medida similar y en 2013 el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, del Partido Popular igualmente, dio órdenes para que los días de huelga que padeció la ciudad hispalense se descontasen de la tasa de basura".

En opinión del portavoz de Unión Portuense "estas decisiones de los regidores del Partido Popular han de entenderse como una medida de gracia, siendo discrecionales y populistas. Por ello, vamos a exigir al gobierno local, a través de esta moción, que el reintegro por los servicios no prestados se produzca de oficio, amparado en la seguridad jurídica que proporciona el marco normativo de una ordenanza fiscal y no quede al capricho oportunista al que nos tiene acostumbrado German Beardo".