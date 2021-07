El PSOE pide que se ejecuten las propuestas aprobadas en el pleno de este miércoles

El Grupo Socialista sacó este miércoles adelante las cuatro mociones que había elevado al pleno ordinario, "asuntos de especial importancia y transcendencia para la ciudadanía portuense que se encuentra huérfana de respuestas y soluciones por parte del gobierno de Germán Beardo", según afirman.

Como ha explicado el portavoz Ángel Mª. González “en el pleno se evidenció una vez más la falta de capacidad para gestionar y aportar soluciones por parte del PP y Cs; ya que tres de los cuatro asuntos que elevamos al pleno fueron los mismos que reclamamos en el pleno de julio del año pasado, por lo que no solo ha quedado claro que no han hecho nada por solucionar las cosas si no que, como en el caso de la seguridad ciudadana, en estos 12 meses ha empeorado”.

Desde el PSOE se congratulan por haber sacado adelante los asuntos planteados, si bien piden expresamente al alcalde Germán Beardo "que cumpla con estas mociones y las ejecute", ya que como ha señalado González “son asuntos necesarios y urgentes para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”.

En este sentido, recuerda que la apertura y puesta en funcionamiento del centro de salud Ángel Salvatierra acumula ya un retraso de 2 años, "y no parece que desde el gobierno local se esté exigiendo a sus mayores de la Junta, como tampoco ha quedado clara aún la situación en la que quedarán las especialidades del resto de centros de salud".

"También es urgente ya solucionar la situación de inseguridad en la que se encuentra la ciudad, donde a la falta de gestión de la concejala se suma ahora el conflicto con la Policía Local que no son capaces de solucionar ni Marina Peris ni Germán Beardo. Por eso, desde el PSOE han vuelto a pedir un plan especial de seguridad para la ciudad y sus playas".

Otro asunto de importancia para muchos trabajadores y sus familias, así como para el pequeño comercio portuense es la declaración de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), "por la que PP y Cs obligan ahora a la apertura de las grandes superficies todos los domingos y festivos del verano, sin excepción. Y, mientras esto ocurre, desde la concejalía de Comercio, David Calleja, no ha sido capaz aún ni de atender a los afectados ni de reunir el Consejo de Comercio en el que dar las explicaciones necesarias y recoger las demandas del sector".

Por último, apunta el PSOE, "nos encontramos pasando ya el ecuador del mandato, 2 años de gobierno de Beardo en los que siguen sin presentar los presupuestos municipales, ni siquiera un borrador sobre el que poder trabajar para buscar los consensos necesarios. Como explica Ángel Mª. González “ni con el cambio de concejal han sido capaces de sacar un borrador, y la ciudad sigue con los presupuestos prorrogados de 2018, los que hizo el gobierno de David de la Encina”.