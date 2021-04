El PSOE de El Puerto cuestiona la "inacción" de Germán Beardo en el nuevo centro de salud

"Imaginamos que no será que a Germán Beardo le incomode reunirse con Ana Mestre en las vísperas del congreso del PP. Eso nos preocupa poco. Lo que sí resulta inadmisible es que ninguno de los 11 miembros del gobierno de El Puerto se haya dignado a acompañar a los vecinos en esta reunión para exigir inmediatez a la Junta de Andalucía". Con estas palabras han querido criticar David de la Encina la "inacción" del alcalde en el nuevo centro de salud.

Desde el PSOE, su secretario local ha querido trasladar el reconocimiento "hacia la encomiable labor de la Flave", a la vez que "se sorprenden por la ausencia del alcalde en la exigencia para que el centro de salud de La Florida abra inmediatamente". Los socialistas han querido "felicitar a la presidenta vecinal, Milagros Muñoz y a Enrique Valle, en nombre de los vecinos, quienes se han entrevistado con la delegada de la Junta y presidenta del PP Ana Mestre, para exigir la apertura de este centro tan necesario en plena pandemia", y lamenta sin embargo "que no haya acudido el alcalde y miembro del PP Germán Beardo".

Añade que "a lo largo de décadas, este nuevo centro de salud fue una demanda histórica de El Puerto, y bastó con que llegáramos a gobernar desde el PSOE e IU para desbloquear la relación con la Junta de Andalucía. Logramos que en 4 años se aclarase todo el embrollo jurídico y se construyese el edificio. Faltaron unos meses para concluir todo el proceso. Pero fue volver el PP al gobierno para quedar, de nuevo, paralizado y en el limbo", denuncia.

Para el secretario de los socialistas, "desde luego, no es explicable que hayan pasado 2 años y aún no esté abierto el centro de salud, máxime padeciendo una pandemia sin precedentes, ante la cual sería magnífico contar con este recurso sanitario a pleno funcionamiento y no cerrado a cal y canto como lleva este tiempo".