El PSOE pide a la Delegación de Salud que intervenga ante la situación de insalubridad que sufre El Puerto

El PSOE, a través de su secretario local en El Puerto, David de la Encina, ha pedido a la Delegación territorial de Salud "que intervenga ante la situación de insalubridad que vive El Puerto", cuando se cumple el octavo día de la huelga de limpieza y recogida de basuras.

De la Encina ha pedido la dimisión del alcalde, Germán Beardo, por "la inacción municipal" ante el conflicto. "Pido al presidente de la Junta de Andalucía, José Manuel Moreno Bonilla, "que cese a Beardo como presidente del PP local, porque es inadmisible que su partido mantenga en el cargo a una persona con este nivel de incompetencia. No ha dado la cara en los ocho días que llevamos de huelga y se permite aparecer en el pregón del Carnaval. El Puerto no se me merece tanta incompetencia", lamenta el portavoz socialista.

Por lo que respecta al conflicto, De la Encina avanza que la Subdelegación el Gobierno en la provincia ya ha autorizado nuevas movilizaciones de la plantilla, que pasarán en principio por una concentración este lunes frente al Ayuntamiento.

También piden desde el PSOE al Ayuntamiento que ponga en marcha expedientes sancionadores contra la empresa por el incumplimiento del contrato, al tiempo que se suman a la petición de descuento de la tasa de basuras durante los días que dure la huelga.