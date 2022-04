El PSOE pide a Curro Martínez que cumpla los acuerdos en materia de accesibilidad

El PSOE local ha elevado al pleno de este miércoles una propuesta para que Germán Beardo (PP) y Curro Martínez (Cs) se tomen en serio la accesibilidad en la ciudad y cumplan las promesas que hicieron en campaña, así como los acuerdos del pleno de la Corporación.

Como ha explicado la concejala socialista Carmen Ojeda “son muchos los portuenses que se sienten engañados por Beardo y su socio, al no ver cumplidas ninguna de las promesas que hicieron en campaña y que luego firmaron en su pacto de gobierno; y muy especialmente las personas con diversidad funcional que tienen unas necesidades especiales y están viendo cómo las barreras son cada vez mayores”.

En su moción el PSOE insta al gobierno de PP y Cs a convocar inmediatamente la Comisión de Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y del Transporte, y a que, en el pleno ordinario de mayo se lleve para su aprobación inicial la Ordenanza de Accesibilidad que, además, quedó lista en el mandato anterior.

Como recuerda Carmen Ojeda “han sido varias las veces que el pleno ha instado al concejal de Mantenimiento Urbano, Curro Martínez, a convocar este órgano y a impulsar la nueva ordenanza, pero tenemos que lamentar que casi tres años después de llegar al gobierno, aún no ha hecho nada. Es más, en algunas de las pocas actuaciones que ha realizado no ha eliminado barreras, como pasos de peatones sin rebajes, o en lugares que no llevan a ningún sitio, como en el caso del Paseo de La Puntilla o en la barriada de La Palma”.

Por ello, desde el PSOE también piden que se diriman las responsabilidades por esta falta de gestión política y por no cumplir el mandato plenario de traer a aprobación inicial la Ordenanza de Accesibilidad, pues como señala la concejala “esta evidente incapacidad del área que dirige el edil de Ciudadanos Curro Martínez afecta a todas las personas con discapacidad en su sentido más amplio, no solo a las personas con movilidad reducida, sino también a las personas con discapacidad sensorial, psíquica e intelectual; quienes ven como el documento jurídico de competencia municipal que les puede facilitar tener una mejor calidad de vida en su ciudad es tratada por los actuales gobernantes como un asunto no prioritario y, por tanto, con falta de interés”.