El Sahara Occidental y Camerún, destinos de las Comisiones Médicas de la Fundación La Vicuña en 2022

Coordinados por el Ministerio de Salud Pública de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) la Fundación La Vicuña desarrolla desde 2011 un programa de formación e inversiones para satisfacer necesidades de Otología, Rinología, donaciones de equipos de diagnostico ORL (otorrinolaringología) y medicamentos con los objetivos de asistir y formar a médicos saharauis en la especialidad de ORL, médicos de familia, enfermería clínica y de quirófano ORL, audiológica y adaptación de prótesis.

El apoyo sanitario se complementa para crear una consulta de ORL y un quirófano, todo en beneficio de la población y de los profesionales sanitarios locales.

Más de 150.000 personas viven en el exilio, sobre un desierto y terreno rocoso conocido como el 'Hamada', que significa Tierra de fuego o infierno, donde se encuentran los campos de refugiados saharauis en Tinduf.

Las comisiones médicas-quirúrgicas la conforman voluntariado médico, anestesista, enfermería, audiometría protésica, electromedicina, y otros grupos de interés, agrupados desde El Puerto de Santa María y también en la delegación en Alzira- Valencia de la Fundación La Vicuña.

La comisiones médicas-quirúrgicas tienen su lugar de trabajo en los hospitales públicos de referencia, y donde no existen consultas de especialistas. La primera tarea es habilitar y dotar de material sanitario y equipos una consulta de ORL, disponer de un quirófano, y establecer protocolos de actuación con el Ministerio de Salud Pública, y la dirección de Hospital, para favorecer también las necesidades de farmacia, analítica, evacuación de pacientes, y asignación de personal sanitario local a la consulta, intervenciones, y formación.

El programa cuanta con el apoyo institucional del Área de Vicepresidencia 1ª, Coordinación y Desarrollo Estratégico, Productivo y Social–Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Diputación de Cádiz, y también del Área de Servicios Sociales en Innovación Social-Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Alzira-Valencia.

También son donantes la Fundación Dr. Pascual, la SEORL, el COMCÁDIZ, y el Hospital Lluís Alcanyís-Xátiva.

También en cooperación con la Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria AACS, en 2022 la Fundación La Vicuña acude a la República de Camerún con su programa de asistencia sanitaria de otorrinolaringología ORL, y formación del personal sanitario para crear una consulta de ORL en Hospital de Distrito de Foumban, una ciudad con 100.000 habitantes situada a 70 kilómetros al nordeste de Bafoussam y en la Región Occidental.

Camerún es un país centroafricano de casi 23,7 millones de habitantes, que se concentran en las grandes ciudades como la capital Yaoundé, Douala centro económicos, y Bafoussam la tercera en importancia. Cuenta con una sanidad teóricamente pública pero que, en realidad, es privada.

El sistema público sanitario de Camerún no ofrece la atención de ORL a la población, y en consecuencia no existen consultas de ORL o cirugía. Existiendo numerosa patología de ORL, la población no encuentra más atención que acudir a curanderos shamanes, y los menos a la sanidad privada. Es un grave problema asistencia sanitaria básica, y con una masa crítica que alcanza a la mayoría de la población por la condición de vulnerabilidad socioeconómica que también sufren.

La primera comisión médicas-quirúrgicas de la Fundación La Vicuña a Camerún centrará su actividad en todas las gestiones con fines de cooperación y coordinación con el Ministerio de Salud Pública, y poner en funcionamiento una Consulta de ORL en HD Foumban.

Equipamiento básico de instrumental y equipos sanitarios ORL, y formación básica de médico y enfermero en ORL, para que esta asistencia sanitaria sea autosuficiente y ejercida por médicos locales, actualmente inexistente en el territorio La diferencia entre el acceso a la sanidad del mundo occidental y África es abrumadora.

Por ejemplo, el 90% de las cardiopatías en pacientes africanos tendrían una tasa de curación cercana al 100% si fueran tratados en España. Allí, sin embargo, suponen un problema sin solución.

Escasez de médicos y limitaciones económicas causan un gran problema al derecho humano a la salud.

La crisis sanitaria de la Covid 19 ha perjudicado también la ayuda humanitaria en la cooperación internacional, agravando más la vulnerabilidad de las personas ya afectadas por la pobreza y la supervivencia.