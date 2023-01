La Muestra de Cine y Derechos Humanos 'Javier Capote' arranca este jueves en Los Toruños

La Casa de los Toruños acogerá desde este jueves, 19 de enero, y hasta el sábado 21 la octava edición de la Muestra de Cine y Derechos Humanos Javier Capote, organizada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la editorial El Boletín y la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que gestiona el Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida.

El certamen dará comienzo el jueves 19 a las 19:00 horas con la proyección de la película El estado de Texas contra Melissa, un film francés de Sabrina Van Tassel que narra la historia de la primera mujer hispana condenada a muerte en Texas. Toni Navarro, director del Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona, será el encargado de presentar esta película, ganadora de la 18 edición de dicho certamen.

La directora Érika Collado presentará su obra Violeta, una reflexión sobre la violencia de género a través de un corto cuya protagonista, una joven víctima de los malos tratos por parte de su primer amor, simboliza a todas las mujeres maltratadas que luchan por superar esa situación de violencia en sus vidas.

En la sesión del viernes, 20, a las 19:00 horas la antropóloga y americanista Ángeles Martínez presentará la película Punta de lanza, dirigida por Marc Gavaldá, en la que se aborda la situación de los pueblos de la selva amazónica ante la amenaza de los proyectos de urbanización. En esta segunda jornada podrá verse también el corto del director Mohammed Self titulado Inner Self, en el que se analizala situación de las mujeres obligadas a llevar el hiyab para ocultar su imagen.

El documental argentino Borom Taxi, del director Andrés Guetberoff y que relata la historia de un migrante senegalés en Buenos Aires, abrirá la sesión del sábado 21, a las doce del mediodía. En esta última sesión del festival cinematográfico, se proyectarán de nuevo los dos cortos ya visionados en las jornadas anteriores. Estos dos trabajos los pone la organización del festival a disposición de los institutos de El Puerto de Santa María, Rota y Puerto Real, que podrán proyectarlos en sus instalaciones para fomentar entre el alumnado el debate sobre los derechos humanos. Los centros educativos interesados en esta actividad deberán solicitarla enviando un correo a puertoboletin@yahoo.es.

La muestra de Cine y Derechos Humanos toma su nombre del portuense Javier Capote, quien centró su vida en la defensa de la igualdad y los derechos de las personas y al que cada año se recuerda y rinde homenaje en este festival.