Las obras en la barriada de Los Milagros, a falta de reparar los techos de varios bloques

El grueso de las obras que se vienen realizando en la barriada de Los Milagros, en El Puerto de Santa María, ya está finalizado. Las obras incluyen un total de 12 comunidades, que comprenden unas 380 viviendas, localizadas en esta barriada portuense, situada junto al cementerio, en la avenida de Sanlúcar.

En general, como parte del proyecto, se han ejecutado actuaciones de mejora en materia de accesibilidad, se ha intervenido en las cubiertas de los edificios y en las fachadas, así como en otros elementos, ya que se trata de bloques antiguos en los que apenas se habían realizado reparaciones desde que se construyeron.

La rehabilitación, que ha ido acompañada de un programa de intervención social, ha supuesto una puesta a punto en una barriada que ha dado un paso importante hacia la normalización social y urbanística, en base a unos proyectos con una características comunes para todos los bloques, ya que al tratarse de una intervención con fondos públicos todas las edificaciones han tenido el mismo tratamiento.

Para la mejora de la barriada se ha aplicado el programa de Áreas de Rehabilitación Integral (ARI), enmarcado en la Inversión Territorial Integrada 2014-2020 (ITI) de la provincia de Cádiz, con una actuación de rehabilitación residencial ejecutada por la empresa Construcciones Manzano, y un presupuesto de 2,7 millones de euros.

La puesta en marcha de esta rehabilitación ha resultado compleja. Se han creado 12 intercomunidades correspondientes a otros tantos bloques, y a un total de 38 portales, para coordinar los aspectos relacionados con la rehabilitación de los edificios y certificar que la intervención realizada se corresponde con los estándares básicos recogido en los proyectos.

A la hora de coordinar a dichas intercomunidades con las administraciones y la empresa que ejecuta las obras ha sido fundamental el trabajo desinteresado de José Antonio Mulero, vecino de la barriada, que confirma que el grueso de la intervención se ha realizado, con lo que se han certificado a la constructora la mitad del importe de las obras.

No obstante, una vez finalizadas las obras han surgido imprevistos que impiden dar por concluida la intervención. De esta forma, las lluvias han dejado al descubierto fallos en la impermeabilización de los techos de varios de los edificios, que deberán ser subsanadas en próximas fechas, y que han provocado la preocupación de vecinos de Los Milagros.

Deberá ser la constructora, que se mantiene en contacto con las intercomunidades afectadas, la que subsane estas deficiencias, visibles al menos en la mitad de los doce bloques. Tanto la empresa como los responsables de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento han sido informados de dichas deficiencias. Para resolverlas podría ser necesario instalar canalones en las cubiertas y enviar operarios con maquinaria para que completen los trabajos.

No obstante, la constructora, que tiene aún pendiente el cobro de la mitad de la intervención, carece de liquidez para iniciar las reparaciones, por lo que se deberá arbitrar un sistema de pagos que le permita ir reparando los desperfectos. “La mejoría que ha dado la barriada no se puede negar, pero la obra no está terminada”, manifiesta Mulero.