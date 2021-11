Manolo Gago se alza con el premio Lorca al mejor cortometraje andaluz

El joven cineasta portuense Manolo Gago no para de cosechar éxitos. Tras haberse puesto a las órdenes del mismísimo Pedro Almodóvar en sus dos últimos trabajos, Madres paralelas y La voz humana, como auxiliar de producción, el director acaba de regresar de Granada con un premio Lorca bajo el brazo, en concreto el premio al Mejor Cortometraje Andaluz.

No es el primer premio que cosecha el cortometraje 'Sino', rodado en El Puerto el pasado año 2020 en plena pandemia, y en el que se recrea de manera ingeniosa el Casino Bahía de Cádiz, reconvirtiendo para ello el Bar Jamón situado junto a la variante de Rota.

Ya hace unos meses el actor protagonista de la cinta, el también portuense Pepe Sevilla, conseguía el premio al Mejor Actor en el festival de cine de Hellín (Albacete), cita de la que el corto también salió con el Premio Especial del Público.

‘Sino’, además, una crítica social sobre el juego, ha participado también con éxito en otros festivales no solo españoles sino también internacionales, como el de San Luis de Potosí en México, donde estuvo nominado a uno de los premios en la categoría de cortometrajes.

Manolo Gago, por un azar del destino, estudió Periodismo en la Universidad de Sevilla y no Comunicación Audiovisual, que en principio era su meta, aunque afirma no haberse arrepentido de cursar estos estudios “porque me han dado una visión crítica de las cosas y me han acercado a los temas sociales”, explica.

Tras terminar la Licenciatura Manolo Gago hizo varios cursos en la Escuela de Cine de Cádiz, bajo la batuta de Bruto Pomeroy, y también cursó en Barcelona un master de guión de cine. Ahora se encuentra en Madrid, donde sigue formándose en la escuela TAI en dirección de cine, mientras realiza trabajos en este difícil mundillo en el que empieza a codearse con los grandes. Así, además de la experiencia de trabajar junto a Pedro Almodóvar ahora está inmerso en una producción de Netflix, rodando una nueva serie dirigida por Manolo Caro en la que trabajan, entre otros, la actriz Alba Flores.

Sobre el rodaje de ‘Sino’, con localizaciones principalmente en la zona de Urbaluz, Manolo recuerda lo complicado que fue el rodaje -en el que participaron entre otros el presentador Modesto Barragán y el actor portuense Manolo Morillo- ya que la pandemia obligó a seguir un estricto protocolo de tipo burbuja, para evitar posibles contagios de Covid. En el proceso del corto participaron más de 40 personas.

Ahora, mientras sigue con su formación, Manolo Gago ya tiene la mente puesta en su próximo proyecto, el rodaje de un largometraje, aunque busca la fórmula de llegar a los productores con ingenio y una propuesta a la que no puedan decir que no.