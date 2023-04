El hostelero Juan Franco del Valle se une a las filas de Unión Portuense.

El conocido hostelero portuense Juan Franco del Valle, conocido sobre todo por haber estado durante 40 años detrás de la barra del desaparecido pub Milord, se incorpora al proyecto de Unión Portuense para ls próximas elecciones municipales.

Natural de El Puerto, lleva toda la vida dedicado a la hostelería con visión de futuro. A lo largo de su carrera profesional ha estado al frente de la Asociación de comerciantes del Centro (ACOCEN), ha sido presidente de HOSPOR (Hosteleros Portuenses), además de haber estado en ferias internacionales como FITUR, SICAB y otros eventos nacionales gastronómicos y de turismo.

Juan Franco ha sido referente y pionero al impulsar campañas relacionadas con la hostelería a nivel local. Es defensor de la formación en su gremio para poner en valor el oficio de hostelero, que ha sido denostado con el paso del tiempo. Ha sido uno de los organizadores del encuentro histórico donde se reunieron antiguos profesionales de la hostelería de El Puerto el pasado mes de febrero, y ya prepara el siguiente para recuperar las fiestas de Santa Marta, patrona de los hosteleros.

Este profesional portuense tiene tres libros escritos sobre coctelería y hostelería, de los que ha donado los beneficios al cáncer infantil.

Se une así al proyecto de Unión Portuense "con mucha ilusión y con El Puerto como principal motivación. Es Por El Puerto por lo que he dado el paso para acompañar a la agrupación encabezada por Javier Botella. El proyecto es muy ilusionante y es lo que necesita esta ciudad con urgencia”, afirma, y añade que “esta ciudad no se merece unos gobernantes como los actuales. Hubo una época que El Puerto era realmente un destino amable y acogedor, y ahora no lo es".