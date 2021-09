"Este ha sido mi mejor agosto en nueve años en El Puerto"

Hace ya casi diez años que José Paguillo Palacios y Nuria Racero Torres abrieron en una céntrica avenida de El Puerto el Restaurante La Micaela. Desde entonces no han dejado de trabajar en el negocio, consiguiendo alcanzar en 2019 un buen nivel de facturación. Pero cuando llegó la pandemia se vieron obligados a cerrar durante todo el confinamiento. De aquellos meses mejor no acordarse, ya que son conscientes de que no se pueden recuperar las pérdidas generadas por aquella situación.

"Hay que hacer borrón y cuenta nueva, ya que lo perdido, perdido está, y eso es imposible recuperarlo", confirma José Paguillo. Desde este convencimiento, han afrontado un verano que ha cumplido las expectativas. El referente es aquel año 2019, cuando no hubo grandes desniveles de facturación, manteniéndose más o menos estable todos los meses.

Sin embargo, este verano ha sido mejor que el de entonces. Es más, según afirma, "ha sido el verano más fuerte de los nueve años que llevamos abiertos. Ha sido mi mejor agosto en nueve años en El Puerto". El mes álgido del verano ha sido clave, hasta el punto de que "hemos tenido que decirle a bastante gente que no había reservas, porque estábamos llenos".

Han dividido el trabaja en dos turnos, uno de comidas y otro de cenas, y han tenido que poner el cartel de completo el 80% del mes. Las llamadas telefónicas se sucedían de manera ininterrumpida desde las nueve de la mañana hasta las doce de la noche. Todo ello ha resultado en un mayor volumen de facturación y en una mayor contratación de personal, de manera que han tenido que incrementar la plantilla en un 30%, "para ayudar en la elaboración de los platos".

La clientela ha sido sobre todo nacional, "mucho turismo procedente del norte de España". Extranjeros ha habido pocos, hasta el punto de que las cartas en inglés no las han llegado a sacar. ¿El motivo de esta vertiginosa actividad? "Cádiz está de moda desde 2019", opina el hostelero sin dudarlo.

El trabajo ha sido tan intenso que no han podido descansar ni un sólo día y el restaurante no ha cerrado en toda la temporada. Como aspecto negativo, "el estrés y la tensión del turista, que ha venido excesivamente exigente, rayando en algunos casos la mala educación".

Este jueves José Paguillo y Nuria Racero pudieron hacer un alto en el camino. El día libre les supo a gloria: "Estamos contentos, después de lo pasado hemos visto el resurgir del turismo y la economía, siendo cautelosos ante lo que puede deparar el invierno", concluyen.