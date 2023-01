El Niño Jesús de Praga recorrió las calles de la mano del Grupo Joven de El Olivo

Si echamos la vista atrás, parece que no hace mucho tiempo desde la última vez que la imagen del Niño Jesús de Praga saliera por las puertas del convento de Las Concepcionistas. Pero no, han pasado cuatro años desde aquella última vez, en enero de 2019. Dos eneros de pandemia e incertidumbre y un 2020 en el que la meteorología no acompañó. Pero de nuevo el sábado se pudo disfrutar de una gran jornada en torno a los jóvenes de la hermandad de El Olivo y su vinculación con esta imagen.

Desde bien temprano el convento de la Hermanas Concepcionistas se fue llenado de jóvenes y fieles que no querían faltar durante ese día. Hasta el citado lugar se desplazaron los grupos jóvenes de las distintas hermandades de El Puerto, además de miembros del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, y los pasados pregoneros juveniles de la ciudad.

A las once de la mañana comenzaba la Eucaristía preparatoria para la salida procesional, ocupando la Sagrada Cátedra Manuel Lozano Jiménez, párroco de la de San Miguel de Jerez, canónigo de la SIC y asistente eclesiástico de la Unión de Hermandades de Jerez, estando la misma amenizada por los cantos de las hermanas Concepcionistas que quisieron ser partícipes de la jornada. Finalizaba la Eucaristía poco antes del medido día y comenzaban entonces los preparativos para la salida procesional.

Ya sobre las 12 del mediodía se ponía la antigua y primera cruz de guía en el dintel de las puertas del Convento, para dar comienzo a la salida procesional. Tras esta, el cortejo continuaba con los banderines y grupos jóvenes y un numeroso grupo de jóvenes de la hermandad portando varas hasta llegar a la presidencia, ocupando la misma los pregoneros juveniles Ignacio Martínez, Alfonso Bello y Carlos Ariza, así como las responsables del Grupo Joven Cristina González y Paula Castilla.

Una formación de acólitos y monaguillos precedían al paso del Milagroso Niño Jesús, portado por la cuadrilla de costaleros y costaleras que dirigían el equipo de capataces, formado este año por los jóvenes Antonio Gugel Bueno, José Luis Navarro Marín, Reyes Dueñas Martín y Guillermo Ordoñez Gaztelu.

Y tras el paso, se pudo disfrutar de los sones magistrales de la Agrupación Musical Polillas, de Cádiz, que armonizaron la salida procesional del Niño Jesús de Praga y que acompañó la procesión hasta pasadas las dos y media de la tarde.

Como ya se hiciera el año pasado, desde primera hora de la mañana se instaló a las puertas de la iglesia un carro para la recogida de garbanzos, azúcar o aceite como donativos por la papeleta de sitio, donación que se entregó en este mismo día a Caritas Parroquial para que sea distribuida entre los más necesitados.

La hermandad agradece el buen trabajo, comportamiento y compromiso de los jóvenes, así como el de los grupos jóvenes de las distintas hermandades portuenses y de los hermanos, fieles y público que les acompañaron durante todo el recorrido, arropando y trasmitiendo muestras de cariño a los jóvenes.