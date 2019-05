"El gobierno local ha estado formado por partidos que no aman la Fiesta de los Toros"

El candidato a la Alcaldía por el PP, Germán Beardo ha querido hoy visitar la Plaza de Toros pero no ha podido ya que está cerrada a cal y canto. En la puerta del famoso coso taurino portuense ha criticado que “nuestra plaza de toros sigue cerrada, sin actividad y sin visitas", lo que atribuye a "la mala gestión del gobierno menguante" del actual alcalde, David de la Encina, "que ha estado formado por partidos que no aman nuestras tradiciones ni la Fiesta de los Toros. La Plaza de Toros es un monumento emblemático y un símbolo de El Puerto y cuando ha estado abierta ha sido uno de los monumentos más visitados de la provincia y no puede ser que esté cerrada y completamente desaprovechada”, añade el candidato popular.

Continúa Beardo subrayando que “además, hace pocos días nos hemos enterado de que este verano no va a haber temporada taurina ni conciertos en la plaza, algo inaudito y fruto de la mala gestión y falta de previsión de De la Encina. La única posibilidad de que en El Puerto haya este año temporada taurina y grandes eventos en la ciudad, es que los portuenses nos den su confianza en las elecciones de mayo, porque ya tenemos estructurada la forma de actuar en la Plaza de Toros para conseguir que las obras se ejecuten y al mismo tiempo montar una temporada taurina digna para El Puerto”.

Germán Beardo concluye afirmando:“Os aseguro que hay otra forma de gestionar. No podemos entender la ciudad sin grandes conciertos en la Plaza de Toros en verano, ya que son atractivo económico y turístico para el municipio y sus alrededores. Con el apoyo de los portuense y la gestión de Álvaro González en la concejalía de Plaza de Toros y rodeado de profesionales del sector que darán lo mejor de ellos mismos devolveremos a la Plaza de Toros de El Puerto su importancia y su caché y toda la ciudad saldrá beneficiada”.